Hapur News: 29 से शुरू होगी विधान परिषद के छह निर्वाचन क्षेत्रों की चुनाव प्रक्रिया

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एडीएम संदीप कुमार ने बताया कि नाम निर्देशन की अधिसूचना 29 सितंबर को जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि छह अक्तूबर निर्धारित की गई है। सात अक्तूबर को नाम निर्देशनों की संवीक्षा होगी, जबकि नाम वापसी के लिए अंतिम तिथि नौ तय की गई है। इसके बाद 23 को मतदान कराया जाएगा। विज्ञापन

मतदान सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक होगा, जबकि 27 अक्तूबर को मतगणना कराई जाएगी। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, 31 अक्तूबर तक वह सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएंगी, जिससे निर्वाचन संपन्न माना जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन संबंधी कार्यक्रम जारी होने के साथ ही संबंधित जिलों में आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। एडीएम संदीप कुमार ने बताया कि नाम निर्देशन की अधिसूचना 29 सितंबर को जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि छह अक्तूबर निर्धारित की गई है। सात अक्तूबर को नाम निर्देशनों की संवीक्षा होगी, जबकि नाम वापसी के लिए अंतिम तिथि नौ तय की गई है। इसके बाद 23 को मतदान कराया जाएगा।मतदान सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक होगा, जबकि 27 अक्तूबर को मतगणना कराई जाएगी। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, 31 अक्तूबर तक वह सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएंगी, जिससे निर्वाचन संपन्न माना जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन संबंधी कार्यक्रम जारी होने के साथ ही संबंधित जिलों में आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है।

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हापुड़। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड स्नातक के पांच और खंड शिक्षक के छह निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल इसी साल दिसंबर 2026 में समाप्त होने के कारण निर्वाचन आयोग ने द्विवार्षिक चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत नामांकन प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होगी। चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।