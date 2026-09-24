Hapur News: खेत में गोवंशों के अवशेष मिले, बजरंग दल ने हंगामा किया

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गढ़मुक्तेश्वर। कोतवाली क्षेत्र की नानपुर चौकी के गांव सादुल्लापुर में बृहस्पतिवार को चार गोवंशों के अवशेष मिले। घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के जिला सहसंयोजक लोकेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। लोकेंद्र राणा का कहना है कि क्षेत्र में पहले भी गोवंशों के अवशेष मिलने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इससे पहले गांव खिलवाई और अल्लाबक्शपुर में भी गोकशी के मामले सामने आए थे। करीब एक सप्ताह बाद सादुल्लापुर में फिर ऐसी घटना सामने आने से पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर दोबारा सवाल उठने लगे हैं। सीओ राहुल यादव ने बताया कि संबंधित मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। पुलिस टीम घटना की जांच कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा कराया जाएगा।