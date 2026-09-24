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Hapur News: खेत में गोवंशों के अवशेष मिले, बजरंग दल ने हंगामा किया

Thu, 24 Sep 2026 11:28 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:28 PM IST
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Cattle remains found in a field; Bajrang Dal created a ruckus
गांव सादुल्लापुर में गोवंश अवशेष मिलने पर हंगामा कर रहे बजरंग दल कार्यकर्ताओं को शांत करते कोतव
गढ़मुक्तेश्वर। कोतवाली क्षेत्र की नानपुर चौकी के गांव सादुल्लापुर में बृहस्पतिवार को चार गोवंशों के अवशेष मिले। घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के जिला सहसंयोजक लोकेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। लोकेंद्र राणा का कहना है कि क्षेत्र में पहले भी गोवंशों के अवशेष मिलने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इससे पहले गांव खिलवाई और अल्लाबक्शपुर में भी गोकशी के मामले सामने आए थे। करीब एक सप्ताह बाद सादुल्लापुर में फिर ऐसी घटना सामने आने से पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर दोबारा सवाल उठने लगे हैं। सीओ राहुल यादव ने बताया कि संबंधित मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। पुलिस टीम घटना की जांच कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा कराया जाएगा।
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