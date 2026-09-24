Kasganj News: अब क्यूआर कोड स्कैन कर दिव्यांगों को मिलेगा निशुल्क बस टिकट
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:27 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:27 PM IST
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कासगंज। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने दिव्यांगजन के लिए निशुल्क बस यात्रा की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, हाईटेक और आसान बना दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब बसों में दिव्यांग पहचान पत्र पर दिए गए क्यूआर कोड को ईटीआईएम मशीन से स्कैन कर शून्य मूल्य का डिजिटल टिकट जारी किया जाएगा, जिससे पात्र यात्रियों का सत्यापन त्वरित और सटीक हो सकेगा।
संशोधित प्रक्रिया के अनुसार, परिचालक सबसे पहले यात्री के चढ़ने-उतरने का स्थान और गंतव्य दर्ज करेंगे। इसके बाद, ईटीआईएम मशीन में दिव्यांगजन विकल्प चुनकर पहचान पत्र का क्यूआर कोड स्कैन किया जाएगा।
स्कैन होते ही स्क्रीन पर यात्री का नाम, जन्मतिथि, यूआईडी नंबर, दिव्यांगता का प्रकार व प्रतिशत, और पहचान संख्या जैसी तमाम जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।
परिचालक विवरण का मिलान कर शून्य रुपये का टिकट जारी करेंगे। नियमों के मुताबिक, 80 फीसदी से कम दिव्यांगता पर एक और 80 फीसदी या उससे अधिक दिव्यांगता होने पर दो निशुल्क टिकट दिए जाएंगे।
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यदि किसी तकनीकी कारण से क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो पाता है, तब भी यात्रियों को पहले की तरह निशुल्क यात्रा की सुविधा का लाभ मिलता रहेगा। - नीरज कुमार, प्रभारी एआरएम
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संशोधित प्रक्रिया के अनुसार, परिचालक सबसे पहले यात्री के चढ़ने-उतरने का स्थान और गंतव्य दर्ज करेंगे। इसके बाद, ईटीआईएम मशीन में दिव्यांगजन विकल्प चुनकर पहचान पत्र का क्यूआर कोड स्कैन किया जाएगा।
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स्कैन होते ही स्क्रीन पर यात्री का नाम, जन्मतिथि, यूआईडी नंबर, दिव्यांगता का प्रकार व प्रतिशत, और पहचान संख्या जैसी तमाम जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।
परिचालक विवरण का मिलान कर शून्य रुपये का टिकट जारी करेंगे। नियमों के मुताबिक, 80 फीसदी से कम दिव्यांगता पर एक और 80 फीसदी या उससे अधिक दिव्यांगता होने पर दो निशुल्क टिकट दिए जाएंगे।
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यदि किसी तकनीकी कारण से क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो पाता है, तब भी यात्रियों को पहले की तरह निशुल्क यात्रा की सुविधा का लाभ मिलता रहेगा। - नीरज कुमार, प्रभारी एआरएम