फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Security arrangements in buses inspected; first-aid boxes missing in three.

Kasganj News: बसों में खंगाले गए सुरक्षा इंतजाम, तीन में नहीं मिला फर्स्ट एड बॉक्स

Thu, 24 Sep 2026 11:28 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:28 PM IST
विज्ञापन
Security arrangements in buses inspected; first-aid boxes missing in three.
फोटो 05 - रोडवेज बस स्टैंड पर बिना फस्टएड बॉक्स के खड़ी अनुबं​धित बस। स्रोत : संवाद
कासगंज। नोएडा में स्लीपर बस में आग लगने की घटना के बाद यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए बृहस्पतिवार को रोडवेज बस स्टैंड पर पड़ताल की गई। इस दौरान बसों में आग से बचाव और प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) से जुड़े इंतजामों की बारीकी से जांच की गई।
विज्ञापन

जांच के दौरान राहत की बात यह रही कि अधिकांश बसों में अग्निशमन यंत्र अपने निर्धारित स्थान पर रखे मिले। हालांकि, दूसरी ओर तीन अनुबंधित बसों में प्राथमिक उपचार के लिए रखा जाने वाला मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स नदारद मिला।
विज्ञापन

यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से इसे एक गंभीर और महत्वपूर्ण लापरवाही माना जा रहा है। केवल उपकरणों की मौजूदगी ही नहीं बल्कि उनकी तकनीकी स्थिति और वैधता अवधि की भी गहन जांच की।
विज्ञापन
विज्ञापन

यह सुनिश्चित किया गया कि सिलिंडर की समय पर सर्विसिंग हुई है या नहीं, क्योंकि आपात स्थिति में केवल उपकरण का होना ही काफी नहीं, बल्कि उसका चालू हालत में होना भी बेहद जरूरी है।
--------------
शुरुआती कुछ मिनट बचा सकते हैं जीवन
बस यात्रा के दौरान यदि कोई दुर्घटना या अप्रिय घटना घटती है, तो शुरुआती कुछ मिनट जीवन बचाने के लिए सबसे अहम होते हैं। आग लगने की आपात स्थिति में चालू हालत का अग्निशमन यंत्र तुरंत राहत पहुंचा सकता है। वहीं किसी यात्री के चोटिल होने या अचानक तबीयत बिगड़ने पर फर्स्ट एड बॉक्स से तत्काल प्राथमिक उपचार दिया जा सकता है। इसलिए इन दोनों ही उपकरणों की मौजूदगी और सक्रियता अनिवार्य है।

---------------
वर्जन
सुरक्षा से जुड़े सभी उपकरणों की नियमित जांच कराई जा रही है। अनुबंधित बसों जिनमें फर्स्ट एड बॉक्स गायब मिले हैं, उनके संचालकों को सख्त निर्देश दिए जाएंगे। परिवहन विभाग की ओर से यह भी चेतावनी दी गई है कि यात्रियों की सुरक्षा मानकों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। - नीरज कुमार, प्रभारी एआरएम

फोटो 05 - रोडवेज बस स्टैंड पर बिना फस्टएड बॉक्स के खड़ी अनुबंधित बस। स्रोत : संवाद

फोटो 05 - रोडवेज बस स्टैंड पर बिना फस्टएड बॉक्स के खड़ी अनुबंधित बस। स्रोत : संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed