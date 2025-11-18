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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 17 September 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 17 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Thu, 17 Sep 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 17 September 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

01:29 AM, 17-Sep-2026

Jaunpur News: 3.16 करोड़ से बने रोडवेज में सन्नाटा, जेसीज चौराहे पर हर समय 8 बसें खड़ी होने से लगता है जाम

Silence on the roadways built for 31.6 million, at the JCeeJs crossing it seems like a traffic jam with 8 buses parked there all the time और पढ़ें
01:29 AM, 17-Sep-2026

Unnao News: ओवरलोड ट्रकों को पास कराने में दो एआरटीओ से पूछताछ

ओवरलोड ट्रकों को पास कराने में दो एआरटीओ से पूछताछ और पढ़ें
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01:29 AM, 17-Sep-2026

Unnao News: दो दिवसीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 19 से

दो दिवसीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 19 से और पढ़ें
01:29 AM, 17-Sep-2026

Shamli News: किसान दिवस में गूंजा बकाया गन्ना मूल्य भुगतान का मुद्दा

कलक्ट्रेट सभागार में बुधवार को किसान दिवस में किसानों ने बकाया गन्ना मूल्य भुगतान और सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं की समस्या को प्रमुखता से उठाया। और पढ़ें
01:29 AM, 17-Sep-2026

Saharanpur News: रोडटेप राहत की मियाद नजदीक, निर्यातकों की बढ़ी धड़कनें

Road tape relief deadline nears, exporters' heartbeat increases और पढ़ें
01:28 AM, 17-Sep-2026

Mirzapur News: किसान दिवस में उठीं सड़क, नाली चकमार्ग और सिंचाई की समस्याएं

Issues regarding roads, drains, access paths, and irrigation were raised during Farmers' Day. और पढ़ें
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01:28 AM, 17-Sep-2026

Unnao News: मरहला-बैराज मार्ग पर वन-वे का प्लान पहले दिन धड़ाम

मरहला-बैराज मार्ग पर वन-वे का प्लान पहले दिन धड़ाम और पढ़ें
01:28 AM, 17-Sep-2026

Saharanpur News: ट्रांसफर स्टेशन बनने के बाद हटेगा पुल खुमरान पर बना डलावघर

The slaughter house on Pul Khumran will be removed after the transfer station is built. और पढ़ें
01:28 AM, 17-Sep-2026

Ballia News: आज पूजे जाएंगे देवशिल्पी विश्वकर्मा, बाजार में पूजन सामग्री की खरीद के लिए लगी भीड़

Divine architect Vishwakarma will be worshipped today; crowds have gathered in the markets to purchase worship materials. और पढ़ें
01:28 AM, 17-Sep-2026

Bareilly News: गलत इलाज से नहीं गई महिला की जान, गला दबाकर की गई हत्या

बरेली। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के परतासपुर गांव में महिला की मौत हो गई। पति ने बताया कि पत्नी बीमार थी और झोलाछाप के गलत इलाज से मौत हुई है। पोस्टमॉर्टम में पता चला कि महिला की गला दबाकर हत्या की गई है। इससे पुलिस की जांच की दिशा ही बदल गई है। और पढ़ें
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