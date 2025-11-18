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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 17 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:30 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
01:29 AM, 17-Sep-2026
Jaunpur News: 3.16 करोड़ से बने रोडवेज में सन्नाटा, जेसीज चौराहे पर हर समय 8 बसें खड़ी होने से लगता है जामSilence on the roadways built for 31.6 million, at the JCeeJs crossing it seems like a traffic jam with 8 buses parked there all the time और पढ़ें
01:29 AM, 17-Sep-2026
Unnao News: ओवरलोड ट्रकों को पास कराने में दो एआरटीओ से पूछताछओवरलोड ट्रकों को पास कराने में दो एआरटीओ से पूछताछ और पढ़ें
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01:29 AM, 17-Sep-2026
Unnao News: दो दिवसीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 19 सेदो दिवसीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 19 से और पढ़ें
01:29 AM, 17-Sep-2026
Shamli News: किसान दिवस में गूंजा बकाया गन्ना मूल्य भुगतान का मुद्दाकलक्ट्रेट सभागार में बुधवार को किसान दिवस में किसानों ने बकाया गन्ना मूल्य भुगतान और सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं की समस्या को प्रमुखता से उठाया। और पढ़ें
01:29 AM, 17-Sep-2026
Saharanpur News: रोडटेप राहत की मियाद नजदीक, निर्यातकों की बढ़ी धड़कनेंRoad tape relief deadline nears, exporters' heartbeat increases और पढ़ें
01:28 AM, 17-Sep-2026
Mirzapur News: किसान दिवस में उठीं सड़क, नाली चकमार्ग और सिंचाई की समस्याएंIssues regarding roads, drains, access paths, and irrigation were raised during Farmers' Day. और पढ़ें
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01:28 AM, 17-Sep-2026
Unnao News: मरहला-बैराज मार्ग पर वन-वे का प्लान पहले दिन धड़ाममरहला-बैराज मार्ग पर वन-वे का प्लान पहले दिन धड़ाम और पढ़ें
01:28 AM, 17-Sep-2026
Saharanpur News: ट्रांसफर स्टेशन बनने के बाद हटेगा पुल खुमरान पर बना डलावघरThe slaughter house on Pul Khumran will be removed after the transfer station is built. और पढ़ें
01:28 AM, 17-Sep-2026
Ballia News: आज पूजे जाएंगे देवशिल्पी विश्वकर्मा, बाजार में पूजन सामग्री की खरीद के लिए लगी भीड़Divine architect Vishwakarma will be worshipped today; crowds have gathered in the markets to purchase worship materials. और पढ़ें
01:28 AM, 17-Sep-2026