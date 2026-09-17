Hathras News: बिना ऑनलाइन आवेदन छुट्टी नहीं, बायोमीट्रिक से लगेगी हाजिरी

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उन्होंने कहा कि सभी मेडिकोलीगल मामलों को ऑनलाइन करते हुए मेडलीपार पोर्टल पर दर्ज किया जाए। बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और वीएचएनडी सेशन के निरीक्षण में मिली कमियों की समीक्षा की गई। लापरवाही पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। विज्ञापन

अपर निदेशक ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया। सीएमओ डॉ. वेद प्रकाश ने सभी कमियों को समय से दूर कराने और निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। बैठक में संयुक्त निदेशक डॉ. मोहन झा, डॉ. देवेंद्र वार्ष्णेय, डिप्टी सीएमओ डॉ. राजीव गुप्ता सहित सभी सीएचसी प्रभारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सभी मेडिकोलीगल मामलों को ऑनलाइन करते हुए मेडलीपार पोर्टल पर दर्ज किया जाए। बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और वीएचएनडी सेशन के निरीक्षण में मिली कमियों की समीक्षा की गई। लापरवाही पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए।अपर निदेशक ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया। सीएमओ डॉ. वेद प्रकाश ने सभी कमियों को समय से दूर कराने और निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। बैठक में संयुक्त निदेशक डॉ. मोहन झा, डॉ. देवेंद्र वार्ष्णेय, डिप्टी सीएमओ डॉ. राजीव गुप्ता सहित सभी सीएचसी प्रभारी मौजूद रहे।

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स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को अब ऑनलाइन आवेदन और स्वीकृति के बाद ही अवकाश मिलेगा। बिना पोर्टल पर आवेदन किए छुट्टी मंजूर नहीं होगी। अस्पतालों में समयबद्ध सेवाओं के लिए बायोमीट्रिक उपस्थिति भी अनिवार्य की जाएगी। यह निर्देश अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अलीगढ़ मंडल डॉ. नीरज त्यागी ने सीएमओ कार्यालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में दिए।