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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 9 September 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 9 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Wed, 09 Sep 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 9 September 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

01:30 AM, 09-Sep-2026

Shahjahanpur News: बारिश में कच्चा मकान गिरने से बालक घायल

खुटार। बारिश से गांव तुलापुर निवासी सतेंद्र कुमार का कच्चा मकान ढह गया। मलबे में दबकर उनका 12 वर्षीय पुत्र निहाल घायल हो गया, साथ ही घरेलू सामान भी नष्ट हो गया। और पढ़ें
01:29 AM, 09-Sep-2026

Bijnor News: चमक गए चौराहे, सड़कें बयां कर रही बदहाली

The intersections are shining, the roads are telling the story of their plight. और पढ़ें
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01:29 AM, 09-Sep-2026

ईवीएम गड़बड़ हुई तो जनता खुद करेगी फैसला : राहुल

ईवीएम गड़बड़ हुई तो जनता खुद करेगी फैसला : राहुल और पढ़ें
01:28 AM, 09-Sep-2026

Mathura News: हड़ताल खत्म होते ही कूड़ा उठाने निकले वाहन

मथुरा समाचार और पढ़ें
01:28 AM, 09-Sep-2026

Bijnor News: कांशीराम काॅलोनी में 75 आवासों में मिला अवैध कब्जा

Illegal occupation found in 75 houses in Kanshiram Colony और पढ़ें
01:27 AM, 09-Sep-2026

Agra News: जर्जर विद्युत पोल हटाने की मांग

जर्जर विद्युत पोल और पढ़ें
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01:26 AM, 09-Sep-2026

Chandauli News: सीबीएसई ईस्ट जोर क्रिकेट ट्रायल्स में ऑब्जर्वर बने सूर्यभान

Suryabhan becomes observer in CBSE East Zoral cricket trials और पढ़ें
01:26 AM, 09-Sep-2026

Mathura News: जमीन की रंजिश में दो पक्षों में मारपीट, पांच घायल

मथुरा समाचार और पढ़ें
01:26 AM, 09-Sep-2026

Shahjahanpur News: अधिकतम तापमान में आया 4.6 डिग्री का उछाल, फिर बारिश होने के आसार

शाहजहांपुर। दिन में उमस के साथ पछुआ हवा चलने से अधिकतम तापमान में 4.6 डिग्री सेल्सियस का उछाल आ गया। न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि हुई। और पढ़ें
01:25 AM, 09-Sep-2026

Lalitpur News: सरकार की उपलब्धियों व लाभार्थियों के आंकड़े तत्काल करें तैयार-डीएम

ललितपुर। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने कहा कि एक दशक में सरकार की योजनाओं से जनजीवन में आए सकारात्मक व प्रामाणिक परिवर्तनों को तथ्यात्मक रूप से जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। और पढ़ें
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