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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 9 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:30 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
01:30 AM, 09-Sep-2026
Shahjahanpur News: बारिश में कच्चा मकान गिरने से बालक घायलखुटार। बारिश से गांव तुलापुर निवासी सतेंद्र कुमार का कच्चा मकान ढह गया। मलबे में दबकर उनका 12 वर्षीय पुत्र निहाल घायल हो गया, साथ ही घरेलू सामान भी नष्ट हो गया। और पढ़ें
01:29 AM, 09-Sep-2026
Bijnor News: चमक गए चौराहे, सड़कें बयां कर रही बदहालीThe intersections are shining, the roads are telling the story of their plight. और पढ़ें
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01:29 AM, 09-Sep-2026
ईवीएम गड़बड़ हुई तो जनता खुद करेगी फैसला : राहुलईवीएम गड़बड़ हुई तो जनता खुद करेगी फैसला : राहुल और पढ़ें
01:28 AM, 09-Sep-2026
Mathura News: हड़ताल खत्म होते ही कूड़ा उठाने निकले वाहनमथुरा समाचार और पढ़ें
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Bijnor News: कांशीराम काॅलोनी में 75 आवासों में मिला अवैध कब्जाIllegal occupation found in 75 houses in Kanshiram Colony और पढ़ें
01:27 AM, 09-Sep-2026
Agra News: जर्जर विद्युत पोल हटाने की मांगजर्जर विद्युत पोल और पढ़ें
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01:26 AM, 09-Sep-2026
Chandauli News: सीबीएसई ईस्ट जोर क्रिकेट ट्रायल्स में ऑब्जर्वर बने सूर्यभानSuryabhan becomes observer in CBSE East Zoral cricket trials और पढ़ें
01:26 AM, 09-Sep-2026
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01:26 AM, 09-Sep-2026
Shahjahanpur News: अधिकतम तापमान में आया 4.6 डिग्री का उछाल, फिर बारिश होने के आसारशाहजहांपुर। दिन में उमस के साथ पछुआ हवा चलने से अधिकतम तापमान में 4.6 डिग्री सेल्सियस का उछाल आ गया। न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि हुई। और पढ़ें
01:25 AM, 09-Sep-2026