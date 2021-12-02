Chitrakoot News: बाढ़-बारिश ने जिले के 58 मार्गों को किया ध्वस्त

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ये क्षतिग्रस्त सड़कें लोक निर्माण विभाग की है। अन्य विभागों की क्षतिग्रस्त सड़कों का सर्वे कराया जा रहा है। प्रशासन ने इन क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है।बाढ़ का पानी उतरने के बाद सड़कों की खराब स्थिति सामने आई है। कई संपर्क मार्गों की पटरी कट गई है जबकि कुछ स्थानों पर सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया है। इन मार्गों के खराब होने से ग्रामीणों को तहसील, ब्लॉक मुख्यालय और बाजार तक पहुंचने में परेशानी हो रही है।जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि सभी 58 प्रभावित मार्गों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित विभाग क्षतिग्रस्त मार्गों का निरीक्षण कर मरम्मत करा रहे हैं। कई क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत का काम पूरा हो चुका है। शेष मार्गों पर भी काम चल रहा है। प्रशासन का लक्ष्य जल्द से जल्द सभी मार्गों को आवागमन योग्य बनाना है। इन प्रयासों से ग्रामीणों को राहत मिलने की उम्मीद है।