Azamgarh News: तीज को खास बनाने में जुटीं महिलाएं, खरीदारी तेज

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तीज की तैयारियों को लेकर महिलाओं ने अभी से खरीदारी शुरू कर दी है। अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की कामना के लिए सुहागिन महिलाएं 14 सितंबर को निर्जला व्रत रखेंगी। इसे लेकर महिलाओं में उत्साह दिखाई देने लगा है।दुकानदार रोहित मौर्या ने बताया कि अभी से महिलाएं तीज की खरीदारी के लिए पहुंच रही हैं। पर्व नजदीक आने पर ग्राहकों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।साड़ी कारोबारी रमेश जायसवाल ने बताया कि तीज को लेकर महिलाओं में पारंपरिक परिधान और श्रृंगार सामग्री की खरीदारी को लेकर विशेष उत्साह है। लाल, हरे, गुलाबी और पीले रंग की साड़ियों की मांग है। पर्व को देखते हुए विभिन्न डिजाइन और कीमतों की साड़ियां मंगाई गई हैं।