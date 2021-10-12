Deoria News: कूड़ा रखने पर मारपीट, एक युवक का सिर फटा

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मारपीट में एक युवक के सिर फट गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे गोरखपुर एम्स रेफर कर दिया। गांव में तनाव के चलते पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जानकारी के अनुसार, गांव निवासी रामेश्वर नाथ तिवारी (58) और आशुतोष तिवारी (32) का सोमवार की सुबह कूड़ा रखने को लेकर पड़ोसी प्रभंश यादव से विवाद हो गया था। उस समय मामला शांत हो गया। शाम को इसी बात पर दोनों पक्षों के बीच दोबारा कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई।मारपीट के दौरान प्रभंश यादव के सिर में गंभीर चोट लग गई। परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें गोरखपुर एम्स रेफर कर दिया।दूसरे पक्ष ने भी मारपीट में परिवार के लोगों के घायल होने का आरोप लगाया है। एक व्यक्ति के सिर पर कुल्हाड़ी से चोट लगने का दावा किया गया है। दोनों पक्षों की ओर से लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच कर रही है।