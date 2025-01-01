Amethi News: बिजली कटौती से बिफरीं महिलाएं

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रीता सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रहने से किसानों को खेतों की सिंचाई में दिक्कत हो रही है। बिजली कटौती से घरेलू कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। शिकायतों के बाद भी व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। महिलाओं ने बिजली बिलों में गड़बड़ी की जांच कर गलत बिलों को ठीक कराने और शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करने की मांग की।उन्होंने पिछले प्रदर्शन के दौरान अभद्रता किए जाने का आरोप लगाते हुए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग भी की। उनका कहना था कि शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधीक्षण अभियंता संजय कुमार चतुर्वेदी ने महिलाओं को समझाने का प्रयास किया और उनकी समस्याएं सुनीं।महिलाएं मांगों के समाधान पर अड़ी रहीं। प्रदर्शन में गीता सरोज, कमलेश सरोज, श्याम, राजपति, सावित्री समेत अन्य महिलाएं शामिल रहीं। महिलाओं ने कहा कि बिजली आपूर्ति में सुधार, बिलों की गड़बड़ी दूर करने और अभद्रता के आरोप में कार्रवाई होने तक धरना जारी रहेगा।