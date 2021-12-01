फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Sewer line laying work will be done in Salabat Khan Mohalla

Chandauli News: सलाबत खान मोहल्ले में होगा सीवरलाइन बिछाने का काम

Wed, 09 Sep 2026 12:29 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:29 AM IST
विज्ञापन
Sewer line laying work will be done in Salabat Khan Mohalla
नगर पालिका के बाजार सलाबत खान मोहल्ले में जल्द ही 15 लाख की लागत से सीवर निर्माण कार्य कराया जाएगा।
विज्ञापन

कुछ लोगों के विरोध के कारण यह काम रूका हुआ था, लेकिन कोर्ट की हरी झंडी के बाद पालिका इसके निर्माण को लेकर तेजी दिखा रही है।
मोहल्ला गौरियाना मैदान से लेकर बाजार सलाबत खां मेन रोड तक जलभराव की समस्या से निजात के लिए नगर पालिका ने 15 लाख की लागत से लगभग 300 मीटर सीवर लाइन बिछाने का प्रस्ताव किया था।
जिसका टेंडर भी हो चुका था। कुछ लोगों के विरोध के तक महीनों से काम रुका हुआ है। निर्माण कार्य शुरू कराने को लेकर मोहल्ले के ही एक व्यक्ति ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी।
विज्ञापन

जिस पर कोर्ट ने जलभराव को देखते हुए सीवर बिछाने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद 15 लाख की लागत सीवर का काम होगा। जिसको लेकर मोहल्लेवासियों में हर्ष है। ईओ दयाशंकर वर्मा ने बताया कि मोहल्ले में सीवर का काम अब जल्द ही शुरू कराया जाएगा। सारी प्रक्रिया लगभग पूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed