फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 30 August 2026

Live

UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 30 अगस्त के मुख्य और ताजा समाचार

Sun, 30 Aug 2026 02:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:00 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

विज्ञापन
UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 30 August 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

02:00 AM, 30-Aug-2026

Lalitpur News: बाइक की टक्कर से वृद्ध महिला की मौत

बाइक की टक्कर से वृद्ध महिला की मौत और पढ़ें
01:59 AM, 30-Aug-2026

राष्ट्रीय खेल दिवस : हॉकी-कबड्डी में रजबपुर का दबदबा

राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर जिला खेल कार्यालय के तत्वावधान में शनिवार को तीन दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। और पढ़ें
विज्ञापन
01:59 AM, 30-Aug-2026

सपा का विकास था ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया’, डबल इंजन सरकार का लक्ष्य ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज’ : योगी

SP's version of development was 'One District, One Mafia', whereas the 'double-engine' government's goal is 'One District, One Medical College': Yogi. और पढ़ें
01:59 AM, 30-Aug-2026

Hathras News: गर्भवती महिला की बिगड़ी तबीयत, मौत

क्षेत्र के गांव नगला बैनी निवासी 25 वर्षीय नीरू पत्नी राधारमण की शुक्रवार रात तबीयत बिगड़ गई। उपचार के लिए आगरा ले जाते समय मौत हो गई। और पढ़ें
01:59 AM, 30-Aug-2026

Shahjahanpur News: कोई दुश्वारी आए तो 112 पर कॉल कर पुलिस की मदद लें

शाहजहांपुर। अलीजई स्थित नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज में शनिवार को आयोजित पुलिस की पाठशाला में सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने छात्राओं से मोबाइल का प्रयोग सावधानी से करने की अपील की। और पढ़ें
01:58 AM, 30-Aug-2026

Maharajganj News: जमुई कला चौराहे पर सड़क हादसे में महिला की मौत

जमुई कला चौराहे पर सड़क हादसे में महिला की मौत और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
01:58 AM, 30-Aug-2026

Maharajganj News: बैदौली नेपाली टोला में तेंदुआ दिखने से हड़कंप, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चहलकदमी

Sensation in Baidauli Nepali Tola after leopard sighting; movement captured on CCTV camera. और पढ़ें
01:58 AM, 30-Aug-2026

Lalitpur News: व्हीलचेयर पर शव ले जाने के मामले में जांच बैठी

व्हीलचेयर पर शव ले जाने के मामले में जांच बैठी और पढ़ें
01:58 AM, 30-Aug-2026

Maharajganj News: लखनऊ के कनौसी नहर में मिला दूसरा युवक फरेंदा का

Second youth found in Lucknow's Kanausi canal identified as being from Pharenda. और पढ़ें
01:58 AM, 30-Aug-2026

Hathras News: हैरो सहित पलटा ट्रैक्टर, दबकर चालक की मौत

क्षेत्र के गांव रतमान गढ़ी के निकट शनिवार दोपहर रजबहा की पटरी पर हैरो जुड़ा ट्रैक्टर पलटकर खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रैक्टर चला रहे 35 वर्षीय योगेंद्र कुमार पुत्र बनवारी लाल निवासी गांव बमनई की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई। और पढ़ें
Load More
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed