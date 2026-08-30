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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 30 अगस्त के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:00 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:00 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
02:00 AM, 30-Aug-2026
Lalitpur News: बाइक की टक्कर से वृद्ध महिला की मौतबाइक की टक्कर से वृद्ध महिला की मौत और पढ़ें
01:59 AM, 30-Aug-2026
राष्ट्रीय खेल दिवस : हॉकी-कबड्डी में रजबपुर का दबदबाराष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर जिला खेल कार्यालय के तत्वावधान में शनिवार को तीन दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। और पढ़ें
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01:59 AM, 30-Aug-2026
सपा का विकास था ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया’, डबल इंजन सरकार का लक्ष्य ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज’ : योगीSP's version of development was 'One District, One Mafia', whereas the 'double-engine' government's goal is 'One District, One Medical College': Yogi. और पढ़ें
01:59 AM, 30-Aug-2026
Hathras News: गर्भवती महिला की बिगड़ी तबीयत, मौतक्षेत्र के गांव नगला बैनी निवासी 25 वर्षीय नीरू पत्नी राधारमण की शुक्रवार रात तबीयत बिगड़ गई। उपचार के लिए आगरा ले जाते समय मौत हो गई। और पढ़ें
01:59 AM, 30-Aug-2026
Shahjahanpur News: कोई दुश्वारी आए तो 112 पर कॉल कर पुलिस की मदद लेंशाहजहांपुर। अलीजई स्थित नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज में शनिवार को आयोजित पुलिस की पाठशाला में सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने छात्राओं से मोबाइल का प्रयोग सावधानी से करने की अपील की। और पढ़ें
01:58 AM, 30-Aug-2026
Maharajganj News: जमुई कला चौराहे पर सड़क हादसे में महिला की मौतजमुई कला चौराहे पर सड़क हादसे में महिला की मौत और पढ़ें
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01:58 AM, 30-Aug-2026
Maharajganj News: बैदौली नेपाली टोला में तेंदुआ दिखने से हड़कंप, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चहलकदमीSensation in Baidauli Nepali Tola after leopard sighting; movement captured on CCTV camera. और पढ़ें
01:58 AM, 30-Aug-2026
Lalitpur News: व्हीलचेयर पर शव ले जाने के मामले में जांच बैठीव्हीलचेयर पर शव ले जाने के मामले में जांच बैठी और पढ़ें
01:58 AM, 30-Aug-2026
Maharajganj News: लखनऊ के कनौसी नहर में मिला दूसरा युवक फरेंदा काSecond youth found in Lucknow's Kanausi canal identified as being from Pharenda. और पढ़ें
01:58 AM, 30-Aug-2026