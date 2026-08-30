Agra News: तेज रफ्तार डंपर ने राैंदा स्कूटर सवार छात्र, मौत

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हादसा सुबह 10:30 बजे करीब हुआ। गढ़ी गुसाईं गांव निवासी राधारमन का पुत्र गगन (17 वर्ष) कक्षा 12 का छात्र था। शनिवार सुबह वह घर से निकलकर गढ़ी गोदना के पास पहुंचा और खोखा संचालक की स्कूटर चलाने लगा। इसी दौरान शमसाबाद की ओर से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटर में टक्कर मार दी। हादसे में गगन गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंचे परिजन उसे उपचार के लिए आगरा अस्पताल ले गए, जहां दोपहर करीब 1:30 बजे उपचार के दौरान गगन ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन में चीख-पुकार मच गई। वहीं टक्कर मारकर चालक वाहन लेकर भाग गया। फतेहाबाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर टक्कर मारने वाले डंपर और चालक की तलाश शुरू कर दी है।

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फतेहाबाद। शमसाबाद-फतेहाबाद मार्ग पर गढ़ी गोदना के पास शनिवार सुबह तेज रफ्तार डंपर ने ई-स्कूटर सवार छात्र को राैंद दिया। हादसे में घायल छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। वह 12वीं कक्षा का छात्र था। हादसे के बाद से छात्र के परिवार में चीख-पुकार मची है।