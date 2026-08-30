Aligarh News: रानी लक्ष्मीबाई योजना के मानकों पर उठे सवाल
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:44 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:44 AM IST
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हाथरस रोड पर व्यापारियों की हुई बैठक में सामाजिक मुद्दों, आरक्षण व्यवस्था, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना तथा बढ़ती जनसंख्या आदि विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में व्यापारी नेता उमाकांत अग्रवाल ने कहा कि पारंपरिक आरक्षण व्यवस्था में बदलाव किया जाना चाहिए। आरक्षण का आधार जातिगत न होकर आर्थिक होना चाहिए। इस बीच रानी लक्ष्मीबाई योजना के मानकों पर सवाल उठाए।
बैठक में सुरेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत स्नातक कक्षा की मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की घोषणा की गई है। इसके तहत मेधावियों को गरीब व अमीर की श्रेणी में बांटा गया है। उन्होंने कहा कि इससे वंचित मेधावियों में कुंठा पैदा करने वाली पॉलिसी को उचित नहीं ठहराया जाना चाहिए। सरकार स्पष्ट करे कि योजना गरीब छात्राओं के लिए है अथवा मेधावी छात्राओं के लिए। कन्हैयालाल बंसल ने देश व प्रदेश में बढ़ रही जनसंख्या को चिंताजनक बताया।
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बैठक में सुरेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत स्नातक कक्षा की मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की घोषणा की गई है। इसके तहत मेधावियों को गरीब व अमीर की श्रेणी में बांटा गया है। उन्होंने कहा कि इससे वंचित मेधावियों में कुंठा पैदा करने वाली पॉलिसी को उचित नहीं ठहराया जाना चाहिए। सरकार स्पष्ट करे कि योजना गरीब छात्राओं के लिए है अथवा मेधावी छात्राओं के लिए। कन्हैयालाल बंसल ने देश व प्रदेश में बढ़ रही जनसंख्या को चिंताजनक बताया।
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