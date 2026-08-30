Agra News: पत्नी के मायके जाने से क्षुब्ध पति ने फंदा लगाकर दी जान
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 30 Aug 2026 02:45 AM IST
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सैंया। थाना क्षेत्र के गांव अयेला की भीम थोक जाटव बस्ती में एक युवक ने पत्नी के मायके चले जाने से आहत होकर पंखे के हुक से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक के आत्मघाती कदम से परिवार में मातम छा गया।
भीम थोक गांव निवासी 30 वर्षीय महेश मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। उसके परिवार में पत्नी छोटी देवी के अलावा माता-पिता हैं। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को रक्षाबंधन पर महेश का साला लाखन सिंह निवासी दिहोली, धौलपुर अपनी बहन छोटी देवी को विदा कराकर अपने घर ले जाने के लिए आया था। इसी बात पर पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। महेश के मना करने के बावजूद पत्नी अपने भाई के साथ मायके चली गई। पत्नी के जाने से आहत होकर महेश ने रात में कमरे के अंदर पंखे के हुक से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। इसकी जानकारी परिजन को शनिवार सुबह हुई। सूचना पर पहुंची सैंया पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस घटना के बाद से मृतक के पिता प्रेम सिंह और मां गुड्डी देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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भीम थोक गांव निवासी 30 वर्षीय महेश मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। उसके परिवार में पत्नी छोटी देवी के अलावा माता-पिता हैं। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को रक्षाबंधन पर महेश का साला लाखन सिंह निवासी दिहोली, धौलपुर अपनी बहन छोटी देवी को विदा कराकर अपने घर ले जाने के लिए आया था। इसी बात पर पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। महेश के मना करने के बावजूद पत्नी अपने भाई के साथ मायके चली गई। पत्नी के जाने से आहत होकर महेश ने रात में कमरे के अंदर पंखे के हुक से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। इसकी जानकारी परिजन को शनिवार सुबह हुई। सूचना पर पहुंची सैंया पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस घटना के बाद से मृतक के पिता प्रेम सिंह और मां गुड्डी देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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