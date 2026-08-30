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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Three bike-borne men die after ramming into four-wheeler in UP's Basti; car driver critical

बस्ती में भीषण सड़क हादसा: बाइक-कार की टक्कर में तीन युवकों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल

Sun, 30 Aug 2026 01:09 AM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, बस्ती
अमर उजाला नेटवर्क, बस्ती Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sun, 30 Aug 2026 01:09 AM IST
सार

मृतकों की पहचान शरीफ (28), शहाबुद्दीन (28) और नूर आलम (26) के रूप में हुई है। ये सभी बस्ती जिले के निवासी थे। दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे व्यक्ति, शरीफ को अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया।

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Three bike-borne men die after ramming into four-wheeler in UP's Basti; car driver critical
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में शनिवार शाम को हुए एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। यह हादसा बस्ती-टांडा मार्ग पर हुआ। एक कार और बाइक के बीच आमने-सामने की टक्कर हुई है। इस दुर्घटना में कार चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसका इलाज चल रहा है।
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पुलिस सूत्रों के अनुसार, मृतकों की पहचान शरीफ (28), शहाबुद्दीन (28) और नूर आलम (26) के रूप में हुई है। ये सभी बस्ती जिले के निवासी थे। दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे व्यक्ति, शरीफ को अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया।
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दुर्घटनाग्रस्त कार के चालक अविनाश वर्मा, जो आजमगढ़ जिले के रहने वाले हैं, गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और जिला अस्पताल में भर्ती हैं।

अपर पुलिस अधीक्षक श्यामकांत ने बताया कि कार और बाइक के बीच टक्कर हुई थी, जिसमें तीन लोगों की जान चली गई और एक व्यक्ति घायल हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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