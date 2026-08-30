Agra News: 36 हजार से अधिक पर्यटकों ने किया ताज का दीदार
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:44 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:44 AM IST
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आगरा। वीकेंड और रक्षाबंधन के उत्साह के बीच शनिवार को ताजमहल पर सैलानियों का सैलाब उमड़ा। देश-विदेश के करीब 36 हजार पर्यटक संगमरमरी इमारत का दीदार करने पहुंचे। पर्यटकों की भीड़ के चलते दिनभर सुरक्षा कर्मियों और एएसआई के कर्मचारियों को व्यवस्था संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।
सुबह सूर्योदय के साथ ही पश्चिमी और पूर्वी गेटों पर पर्यटकों की लंबी कतार लग गईं थीं। त्योहार के मौके पर उमड़ी भीड़ के चलते मुख्य द्वारों और ऑनलाइन टिकट काउंटर पर पर्यटकों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद मुख्य गुंबद पर पहुंचकर प्रेम का प्रतीक ताज का दीदार करते ही पर्यटकों की सारी थकान काफूर सी महसूस हुई। पूरे दिन सैलानी परिवार के साथ इन पलों को कैमरे में कैद करते नजर आए। किसी ने सेल्फी ली तो किसी ने फैमिली फोटो लेकर इस लम्हे को अपने कैमरे में कैद किया।
लॉकर रूम की व्यवस्था ने किया परेशान
एक तरफ जहां ताज का दीदार पर्यटकों को रोमांचित कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ व्यवस्थागत खामियों ने पर्यटकों को परेशान भी किया। सुरक्षा कारणों से प्रतिबंधित सामान को लॉकर रूम में जमा कराने के लिए पर्यटकों को आधे घंटे से अधिक समय तक कतारों में इंतजार करना पड़ा। इसके बाद वापसी में भी इतना ही समय लगने से कई परिवार परेशान नजर आए।
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सुबह सूर्योदय के साथ ही पश्चिमी और पूर्वी गेटों पर पर्यटकों की लंबी कतार लग गईं थीं। त्योहार के मौके पर उमड़ी भीड़ के चलते मुख्य द्वारों और ऑनलाइन टिकट काउंटर पर पर्यटकों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद मुख्य गुंबद पर पहुंचकर प्रेम का प्रतीक ताज का दीदार करते ही पर्यटकों की सारी थकान काफूर सी महसूस हुई। पूरे दिन सैलानी परिवार के साथ इन पलों को कैमरे में कैद करते नजर आए। किसी ने सेल्फी ली तो किसी ने फैमिली फोटो लेकर इस लम्हे को अपने कैमरे में कैद किया।
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लॉकर रूम की व्यवस्था ने किया परेशान
एक तरफ जहां ताज का दीदार पर्यटकों को रोमांचित कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ व्यवस्थागत खामियों ने पर्यटकों को परेशान भी किया। सुरक्षा कारणों से प्रतिबंधित सामान को लॉकर रूम में जमा कराने के लिए पर्यटकों को आधे घंटे से अधिक समय तक कतारों में इंतजार करना पड़ा। इसके बाद वापसी में भी इतना ही समय लगने से कई परिवार परेशान नजर आए।
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