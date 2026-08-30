Agra News: 36 हजार से अधिक पर्यटकों ने किया ताज का दीदार

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सुबह सूर्योदय के साथ ही पश्चिमी और पूर्वी गेटों पर पर्यटकों की लंबी कतार लग गईं थीं। त्योहार के मौके पर उमड़ी भीड़ के चलते मुख्य द्वारों और ऑनलाइन टिकट काउंटर पर पर्यटकों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद मुख्य गुंबद पर पहुंचकर प्रेम का प्रतीक ताज का दीदार करते ही पर्यटकों की सारी थकान काफूर सी महसूस हुई। पूरे दिन सैलानी परिवार के साथ इन पलों को कैमरे में कैद करते नजर आए। किसी ने सेल्फी ली तो किसी ने फैमिली फोटो लेकर इस लम्हे को अपने कैमरे में कैद किया।लॉकर रूम की व्यवस्था ने किया परेशानएक तरफ जहां ताज का दीदार पर्यटकों को रोमांचित कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ व्यवस्थागत खामियों ने पर्यटकों को परेशान भी किया। सुरक्षा कारणों से प्रतिबंधित सामान को लॉकर रूम में जमा कराने के लिए पर्यटकों को आधे घंटे से अधिक समय तक कतारों में इंतजार करना पड़ा। इसके बाद वापसी में भी इतना ही समय लगने से कई परिवार परेशान नजर आए।