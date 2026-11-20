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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 20 नवम्बर को आपके शहर में क्या हुआ
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:00 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:00 AM IST
खास बातें
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 20-11-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
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लाइव अपडेट
01:59 AM, 20-Nov-2026
Shamli News: राख होने के बाद पहुंचती है मदद, दमकल की सुस्ती निगल रहीं जिंदगियां और कमाईशामली जिले में अग्निकांड के दौरान दमकल की गाड़ियों का देरी से पहुंचना आम है। और पढ़ें
01:58 AM, 20-Nov-2026
Shamli News: 101 पर चार बार मिलाया फोन, हर बार बजती रही घंटी, किसी ने नहीं उठाई कॉलदो बेटियों की मौत के बाद दमकल विभाग की कार्यप्रणाली और आपातकालीन सेवाओं की मुस्तैदी को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। और पढ़ें
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01:56 AM, 20-Nov-2026
Shamli News: सिटी में आजसिटी में आज और पढ़ें
01:55 AM, 20-Nov-2026
Shamli News: एक साथ उठे मां और दो बेटियों के जनाजे, रो पड़ा कैड़ी गांव
01:53 AM, 20-Nov-2026
Shamli News: प्रेमी के घर बरात लेकर पहुंची प्रेमिका, शादी करने पर अड़ीप्रेमी की शादी तय होने का पता चलते ही देहरादून निवासी बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा बृहस्पतिवार को खुद ही बरात लेकर कस्बा एलम स्थित प्रेमी के घर पहुंच गई। और पढ़ें
01:46 AM, 20-Nov-2026
Baghpat News: तारों की चिंगारी से पुआल की ट्रॉली में लगी आग, आधा किलोमीटर खींचकर ले गया चालकA spark from power lines set a trolley of straw on fire; the driver continued to tow it for half a kilometer. और पढ़ें
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01:46 AM, 20-Nov-2026
Baghpat News: गाड़ी के आगे भाजपा का झंडा और पीछे लिखा था जाट, सीज की गईThe vehicle had a BJP flag on the front and 'Jat' written on the back; it has been seized. और पढ़ें
01:45 AM, 20-Nov-2026
Baghpat News: फुलैरा और दाहा में कन्या डिग्री कॉलेज, गन्ना मूल्य घोषित करने की उठाई मांगDemand raised for a girls' degree college in Phulaira and Daha, and for the announcement of sugarcane prices. और पढ़ें
01:45 AM, 20-Nov-2026
Saharanpur News: टाइगर रिजर्व बनाने की योजना एनओसी में अटकी, तीन साल में 38 प्रतिशत वन्यजीव कमPlan to establish a tiger reserve stalled due to pending NOC; wildlife population drops by 38 percent in three years और पढ़ें
01:44 AM, 20-Nov-2026