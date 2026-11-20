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एसएसपी सूरज कुमार राय के निर्देश पर बृहस्पतिवार को थाना नई मंडी पुलिस ने पहल की। पुलिस टीम वादी के आवास पर पहुंची और उन्हें प्राथमिकी की प्रति उपलब्ध कराई। विज्ञापन

सीओ नई मंडी राजू कुमार साव एवं नई मंडी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आनंद देव मिश्रा ने बताया कि अभियान का उद्देश्य नागरिकों को त्वरित और सुलभ पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराना और पुलिस एवं आमजन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। एसएसपी सूरज कुमार राय के निर्देश पर बृहस्पतिवार को थाना नई मंडी पुलिस ने पहल की। पुलिस टीम वादी के आवास पर पहुंची और उन्हें प्राथमिकी की प्रति उपलब्ध कराई।सीओ नई मंडी राजू कुमार साव एवं नई मंडी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आनंद देव मिश्रा ने बताया कि अभियान का उद्देश्य नागरिकों को त्वरित और सुलभ पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराना और पुलिस एवं आमजन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है।

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मुजफ्फरनगर। आमजन को पुलिस सेवाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराने के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस ने एफआईआर आपके द्वार अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत अब मुकदमा दर्ज होने के बाद वादी को एफआईआर की प्रति लेने के लिए थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि पुलिसकर्मी स्वयं उनके घर पहुंचकर एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराएंगे।