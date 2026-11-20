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नई मंडी थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद निवासी अमित कुमार उर्फ अमित पाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि राम मल्होत्रा नाम के व्यक्ति ने खुद को अमेरिका की एनर्जी पार्टनर कंपनी का प्रबंधक बताया था। आरोपी ने उसे कंपनी में नौकरी दिलाने और अमेरिका का वीजा दिलाने का भरोसा दिया। इसके बाद आरोपी ने वीजा और नौकरी की प्रक्रिया के नाम पर उससे अलग-अलग बैंक खातों में रुपये जमा कराए।पीड़ित के अनुसार, उसने कई बैंक खातों और यूपीआई के माध्यम से आरोपी को करीब 34 लाख रुपये भेजे। आरोपी ने विश्वास दिलाने के लिए कंपनी का ऑफर लेटर भी उसके मोबाइल पर भेजा और बताया कि वीजा तथा हवाई टिकट की व्यवस्था कर दी गई है। काफी समय बीतने के बाद भी जब नौकरी और विदेश जाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो पीड़ित को ठगी का संदेह हुआ।आरोप है कि रुपये वापस मांगने पर आरोपी टालमटोल करने लगा। विरोध करने पर फोन पर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी। सीओ नई मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर नई मंडी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच उपनिरीक्षक संदीप कुमार को जांच सौंपी है।एटीएम में कार्ड बदलकर 48 हजार रुपये निकालेखतौली। कस्बे में एटीएम से रुपये निकालने पहुंचे एक व्यक्ति का कार्ड बदलकर दो युवकों ने उसके खाते से 48 हजार रुपये निकाल लिए। खतौली थाना क्षेत्र के गांव पलड़ी निवासी किश्वर जहां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि दोपहर करीब 12:30 बजे वह खतौली स्थित एटीएम से दो हजार रुपये निकालने पहुंची थीं। इसी दौरान वहां मौजूद दो युवकों ने मदद करने के बहाने उनका एटीएम कार्ड बदल लिया। युवकों ने उन्हें दूसरा कार्ड थमा दिया और वहां से चले गए। जांच करने पर पता चला कि उनके खाते से अलग-अलग बार में करीब 48 हजार रुपये निकाले गए हैं। पुलिस से एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई करने और रकम वापस दिलाने की मांग की है। सीओ खतौली रुपाली राय ने बताया कि मामले की जांच उपनिरीक्षक चरण सिंह को सौंपी गई है। संवाद