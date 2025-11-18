Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

Live

Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 16 नवम्बर को आपके शहर में क्या हुआ

Mon, 16 Nov 2026 02:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:00 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 16-11-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

विज्ञापन
Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

01:16 AM, 16-Nov-2026

Baghpat News: किशोरी को मेरठ के होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया

crime news और पढ़ें
01:15 AM, 16-Nov-2026

Baghpat News: बूढ़पुर में किसानों के आठ नलकूपों से सामान चोरी

crime news और पढ़ें
विज्ञापन
01:15 AM, 16-Nov-2026

Baghpat News: ट्रक और पिकअप की भिड़ंत में चालक की मौत, हेल्पर घायल

crime news और पढ़ें
01:13 AM, 16-Nov-2026

Baghpat News: डीजे के ऊपर बैठे दो युवक हाईटेंशन लाइन से टकराने पर झुलसे

crime news और पढ़ें
01:12 AM, 16-Nov-2026

Baghpat News: तहरीर बदलने का आरोप लगा हंगामा, शव ले जाने से किया इन्कार

crime news और पढ़ें
01:11 AM, 16-Nov-2026

Baghpat News: चीनी मिल 24 घंटे रही बंद, रातभर ठंड में परेशान रहे किसान

farmer news
farmer news और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
01:07 AM, 16-Nov-2026

Baghpat News: कार पीछे हटाते हुए पहिये के नीचे आने से बच्चे की मौत

crime news और पढ़ें
01:06 AM, 16-Nov-2026

Baghpat News: बागपत में एक्यूआई 235 रहा, परेशानी कम नहीं हो रही

atmosphir news और पढ़ें
01:04 AM, 16-Nov-2026

Baghpat News: अर्थी उठी न चिता जली...बलजोर की हो गई तेरहवीं

cultural news और पढ़ें
01:02 AM, 16-Nov-2026

Baghpat News: डीजे के ऊपर बैठे दो युवक तारों से टकराकर झुलसे

crime news और पढ़ें
Load More
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed