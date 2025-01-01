छठ महापर्व : डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रतियों ने की सुख-समृद्धि की कामना

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पंडित देवेंद्र शास्त्री ने बताया कि छठ महापर्व के तीसरे दिन संध्या अर्घ्य का विशेष महत्व होता है। व्रती महिलाएं दिनभर निर्जला उपवास रखकर शाम को पूजा की सामग्री और फलों से सजे सूप के साथ सरोवर पहुंचीं। अस्त होते सूर्य को दूध और जल से अर्घ्य देकर परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की।इस अवसर पर पंडित देवेंद्र शास्त्री, संतोष शास्त्री, संजय शास्त्री, हीरालाल चौबे, किरण तिवारी और कुसुम चौबे सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। सभी ने भगवान सूर्य नारायण से परिवार और समाज के मंगल की कामना की। सोमवार को महापर्व के अंतिम दिन व्रती महिलाएं उगते सूर्य को अर्घ्य देंगी। इसके साथ ही 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण कर चार दिवसीय छठ महापर्व का समापन होगा।36 घंटे निर्जला रह मांगती हैं परिवार की खुशहालीशुगर मिल परिसर में रहने वाली किरण चौबे ने बताया कि परिवार की बुजुर्ग महिलाओं से उन्हें छठ व्रत रखने की प्रेरणा मिली। वह हर साल बच्चों की खुशहाली और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। अंजलि देवी ने बताया कि वह 36 घंटे निर्जला रहकर सूर्यदेव को अर्घ्य देती हैं और पति की लंबी उम्र व संतान के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती हैं। महिलाओं का कहना है कि छठ महापर्व केवल पूजा-अर्चना नहीं, बल्कि परिवार को एकजुट करने और आपसी प्रेम बढ़ाने का भी पर्व है।