Shamli News: दूध महंगा होने से दही-पनीर और मिठाई पर भी पड़ेगी महंगाई की मार

विज्ञापन

12 नवंबर से अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में दो से चार रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। शादी-विवाह के सीजन में मावे और उससे बनने वाली मिठाइयों की मांग बढ़ेगी। ऐसे में डेयरी उत्पादों की लागत बढ़ने से मिठाई कारोबारियों की चिंता भी बढ़ गई है।डेयरी उत्पादों के बाजार भावदही : 70 से 85 रुपये प्रति किलोलस्सी : 20 से 30 रुपये प्रति 250 ग्रामपनीर : 360 से 420 रुपये प्रति किलोमावा : 360 से 440 रुपये प्रति किलोरसोई का बजट बिगड़ने की चिंताशामली के मार्श गंज मंडी की रहने वाली वीणा अग्रवाल और माजरा रोड की रहने वाली मृदुला जैन कहना है कि दूध की कीमत बढ़ने का असर केवल दूध तक सीमित नहीं रहता। घरों में रोजाना इस्तेमाल होने वाला दही और पनीर महंगा होने से रसोई का बजट बिगड़ेगा। मिठाई कारोबारी राजेश कुमार, सुरेंद्र का कहना है कि मावा, पनीर और दूध से बनने वाले उत्पादों की लागत बढ़ने की चिंता है।