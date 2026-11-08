सहारनपुर: मुसलमान दूल्हों के हिंदू नाम, मंडप मालिक को दी शादी रुकवाने की धमकी; पुलिस के पास पहुंचीं दो दुल्हन
अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर Published by: Mohd Mustakim Updated Sun, 08 Nov 2026 07:40 PM IST
सार
सहारनपुर के गंगोह में 12 नवंबर को दो बहनों का निकाह दो भाइयों साथ होना है। बहनों का कहना है कि युवकों के परिवार में हिंदू नाम रखने की परंपरा है, मगर वे हैं मुस्लिम। पुलिस से शादी के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।
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विस्तार
गंगोह में दो मुस्लिम बहनों की शादी में दूल्हों के नाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जिन युवकों से दोनों बहनों का निकाह होना है, उनके नाम हिंदू हैं। युवतियों का कहना है कि दोनों युवक मुस्लिम हैं, लेकिन उनके और उनके परिवारों के नाम कई पीढ़ियों से हिंदू परंपरा के अनुसार चले आ रहे हैं। इसी बात को लेकर कुछ लोगों द्वारा आपत्ति जताते हुए शादी समारोह रुकवाने का दबाव बनाया जा रहा है। युवतियों ने अज्ञात व्यक्ति पर गार्डन मालिक को फोन कर धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस निकाह का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
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मोहल्ला अनारकली निवासी सगी बहनों ने कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि उनके माता-पिता ने दोनों की शादी 12 नवंबर 2026 को तय की है। समारोह के लिए मोहल्ला मोहम्मद गौरी स्थित बड़े कब्रिस्तान के निकट गार्डन बुक कराया गया है। जिन युवकों से उनका निकाह होना है, उनके नाम हिंदू हैं। दोनों युवक मुस्लिम हैं और उनके परिवारों में कई पीढ़ियों से हिंदू नाम रखे जाने की परंपरा चली आ रही है।
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बहनों का आरोप है कि इसी बात को मुद्दा बनाकर कुछ लोग शादी में अड़चन पैदा कर रहे हैं। तहरीर के मुताबिक, एक अज्ञात व्यक्ति ने गार्डन मालिक को फोन कर शादी का कार्यक्रम रद्द करने का दबाव बनाया। आरोप है कि फोन करने वाले ने कहा कि यदि शादी समारोह होने दिया तो रोहित प्रधान को बुलाकर हंगामा करा देंगे।
बहनों का कहना है कि इस फोन के बाद गार्डन मालिक भी समारोह कराने से पीछे हट रहा है। इससे शादी की तैयारियों पर संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित बहनों ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान कर कार्रवाई करने और शादी समारोह शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है।
सीओ शैलेंद्र प्रताप गौतम ने कहा कि मामले में शिकायत मिली है। पुलिस को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। फोन कॉल और धमकी के आरोपों की भी जांच कराई जाएगी। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई होगी।
सीओ शैलेंद्र प्रताप गौतम ने कहा कि मामले में शिकायत मिली है। पुलिस को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। फोन कॉल और धमकी के आरोपों की भी जांच कराई जाएगी। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई होगी।
रोहित प्रधान बोले- नामों को लेकर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए
हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के जिलाध्यक्ष रोहित प्रधान ने कहा कि उन्हें किसी व्यक्ति द्वारा गार्डन मालिक को फोन कर धमकी देने की जानकारी नहीं है। यदि किसी ने उनके नाम पर धमकी दी है तो पुलिस उसकी जांच कर कार्रवाई करे। रोहित का कहना है कि हिंदू नाम रखकर मुस्लिम रीति-रिवाज से निकाह करना भी गलत है। नामों को लेकर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। हालांकि शादी रुकवाने या किसी को धमकी देने में उनकी कोई भूमिका नहीं है।
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हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के जिलाध्यक्ष रोहित प्रधान ने कहा कि उन्हें किसी व्यक्ति द्वारा गार्डन मालिक को फोन कर धमकी देने की जानकारी नहीं है। यदि किसी ने उनके नाम पर धमकी दी है तो पुलिस उसकी जांच कर कार्रवाई करे। रोहित का कहना है कि हिंदू नाम रखकर मुस्लिम रीति-रिवाज से निकाह करना भी गलत है। नामों को लेकर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। हालांकि शादी रुकवाने या किसी को धमकी देने में उनकी कोई भूमिका नहीं है।
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