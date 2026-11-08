{"_id":"6af082bb86974f4be3049552","slug":"saharanpur-muslim-grooms-use-hindu-names-wedding-venue-owner-threatened-to-stop-the-ceremonies-2026-11-08","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सहारनपुर: मुसलमान दूल्हों के हिंदू नाम, मंडप मालिक को दी शादी रुकवाने की धमकी; पुलिस के पास पहुंचीं दो दुल्हन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन

गंगोह में दो मुस्लिम बहनों की शादी में दूल्हों के नाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जिन युवकों से दोनों बहनों का निकाह होना है, उनके नाम हिंदू हैं। युवतियों का कहना है कि दोनों युवक मुस्लिम हैं, लेकिन उनके और उनके परिवारों के नाम कई पीढ़ियों से हिंदू परंपरा के अनुसार चले आ रहे हैं। इसी बात को लेकर कुछ लोगों द्वारा आपत्ति जताते हुए शादी समारोह रुकवाने का दबाव बनाया जा रहा है। युवतियों ने अज्ञात व्यक्ति पर गार्डन मालिक को फोन कर धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस निकाह का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Trending Videos

मोहल्ला अनारकली निवासी सगी बहनों ने कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि उनके माता-पिता ने दोनों की शादी 12 नवंबर 2026 को तय की है। समारोह के लिए मोहल्ला मोहम्मद गौरी स्थित बड़े कब्रिस्तान के निकट गार्डन बुक कराया गया है। जिन युवकों से उनका निकाह होना है, उनके नाम हिंदू हैं। दोनों युवक मुस्लिम हैं और उनके परिवारों में कई पीढ़ियों से हिंदू नाम रखे जाने की परंपरा चली आ रही है।



विज्ञापन

विज्ञापन

बहनों का आरोप है कि इसी बात को मुद्दा बनाकर कुछ लोग शादी में अड़चन पैदा कर रहे हैं। तहरीर के मुताबिक, एक अज्ञात व्यक्ति ने गार्डन मालिक को फोन कर शादी का कार्यक्रम रद्द करने का दबाव बनाया। आरोप है कि फोन करने वाले ने कहा कि यदि शादी समारोह होने दिया तो रोहित प्रधान को बुलाकर हंगामा करा देंगे।



विज्ञापन