सहारनपुर: रणखंडी गांव में चकरोड पर मिला लापता युवक का शव, किसान से ले रखे थे रुपये, हत्या की आशंका

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देवबंद स्थित घलोली गांव से लापता पुष्पेंद्र (42) का शव रणखंडी गांव में श्मशान घाट के पास चकरोड पर पड़ा मिला। वह मजदूर था और एक दिन पहले लापता हुआ था। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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घलोली निवासी मजदूर पुष्पेंद्र शनिवार रात करीब साढ़े नौ बजे घर से निकला था और इसके बाद से लापता था। रविवार को उसका शव रणखंडी गांव में श्मशान घाट के पास चकरोड पर पड़ा मिला। सूचना पर एसपी देहात मयंक पाठक फोरेंसिक टीम और स्थानीय अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की। जबकि फॉरेंसिक टीम ने वहां से साक्ष्य जुटाए।



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बताया गया कि पुष्पेंद्र ने हाल ही में किसी से खेत में खड़ा गन्ना काटने के लिए एडवांस में रुपये भी लिए थे। ग्रामीणों के मुताबिक, उसके पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। परिवार में उसके अलावा मां और एक बहन है। उसकी मां भी खेतों पर काम करती है। पुष्पेंद्र अविवाहित था। परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जताई है।