बागपत: हाईवे पर बाइकों की टक्कर में युवक की मौत, दो मासूमों के सिर से उठाया पिता का साया; पत्नी का बुरा हाल

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बागपत के टीकरी कस्बा निवासी रैपिडो बाइक सवार युवक की मविकला के पास हाईवे पर दूसरी बाइक से टक्कर होने पर मौत हो गई। इस हादसे ने परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है, मृतक अपने पीछे पत्नी और दो मासूम बच्चों को छोड़ गया है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के पिता ने बागपत कोतवाली में तहरीर देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है।

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टीकरी कस्बा निवासी जयपाल ने बताया कि उनका बड़ा बेटा रवि उर्फ गोपी दिवाली पर्व के लिए शनिवार देर रात अपनी रैपिडो बाइक पर सवार होकर घर लौट रहा था। जैसे ही वह हाईवे पर मविकला के पास पहुंचा, तभी सामने से आ रही दूसरी बाइक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और रवि की मौके पर ही मौत हो गई।



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सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बागपत भेज दिया। रवि की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। रविवार को शव का गांव में अंतिम संस्कार किया गया। मृतक अपने पीछे पत्नी मंजू देवी, ढाई वर्षीय बेटी किटो और एक वर्षीय बेटे विराज को छोड़ गया है। उसके छोटे भाई कुलदीप और अमन का भी रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही मृतक के घर पर सांत्वना देने वालों का तांता लगा हुआ है।

