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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 21 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ

Wed, 21 Oct 2026 02:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 21 Oct 2026 02:00 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 21-10-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

01:28 AM, 21-Oct-2026

Meerut: रावण के ससुराल मौरीपाड़े की ऐतिहासिक रामलीला में कलाकारों ने करतबों के साथ किया मंचन, दर्शकों की रही भारी भीड़

Meerut: रावण के ससुराल मौरीपाड़े की ऐतिहासिक रामलीला में कलाकारों ने करतबों के साथ किया मंचन, दर्शकों की रही भारी भीड़ और पढ़ें
01:28 AM, 21-Oct-2026

हस्तिनापुर: मध्य गंग नगर में किया गया मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन

हस्तिनापुर: मध्य गंग नगर में किया गया मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन और पढ़ें
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01:28 AM, 21-Oct-2026

हस्तिनापुर: मखदुमपुर कॉलोनी में धूमधाम से निकाली गई मूर्ति विसर्जन शोभायात्रा

हस्तिनापुर: मखदुमपुर कॉलोनी में धूमधाम से निकाली गई मूर्ति विसर्जन शोभायात्रा और पढ़ें
01:27 AM, 21-Oct-2026

अग्निबाण चला, बुराई पर हुई अच्छाई की जीत, नौ मैदानों में जला रावण, गूंज उठे श्रीराम के जयकारे

Arrow of fire fired, victory of good over evil, Ravana burnt in nine fields, chants of Shri Ram echoed.
मेरठ में नौ मैदानों में रामलीला मंचन में रावण के वध के बाद उसका पुतला जलाया गया। इस दौरान रावण के पुतले का दहन देखने के लिए भारी भीड़ पहुंची थी। रामलीला मैदान में 120 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन हुआ तो पूरा मैदान जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। और पढ़ें
01:08 AM, 21-Oct-2026

Baghpat News: श्रीराम का अग्निबाण लगते ही जल गया रावण

cultural news
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01:05 AM, 21-Oct-2026

Baghpat News: हाईवे किनारे खड़ी दो बहनों को ट्रक ने कुचला, मौत

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01:04 AM, 21-Oct-2026

Baghpat News: 100 साल पुराने मंदिर की दीवार तोड़ने पर हंगामा

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01:04 AM, 21-Oct-2026

Baghpat News: 4.70 लाख रुपये हड़पने पर उद्यमी ने प्राथमिकी दर्ज कराई

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01:03 AM, 21-Oct-2026

Baghpat News: पत्नी ने प्रेमी से कराई थी किसान की हत्या

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01:02 AM, 21-Oct-2026

Baghpat News: गंदगी फैलाने की शिकायत करने पर घर में घुसकर हमला किया

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