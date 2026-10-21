Meerut News: युवक से मारपीट, चार के खिलाफ प्राथमिकी

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मुंडाली। मुंडाली थाना क्षेत्र के गांप समयपुर में एक युवक से मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। समयपुर निवासी वरुण सैनी ने पुलिस को बताया कि मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे वह अपने घर जा रहे थे। रास्ते में तुषार, निशांत तोमर, तरुण और शिवम ने उनके साथ गाली-गलौज की। वरुण ने विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की। आरोपियों ने वरुण को जान से मारने की धमकी भी दी। सीओ किठौर विश्व ज्योति राय ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।