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Meerut News: फार्म हाउस के बाहर से बाइक चोरी

Wed, 21 Oct 2026 11:11 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:11 PM IST
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Bike stolen from outside the farmhouse
दौराला। सकौती स्थित एक फॉर्म हाउस में शादी समारोह से एक युवक की बाइक चोरी हो गई। मुजफ्फरनगर के गांव नंगला किथौरा गांव निवासी राहुल 18 अक्तूबर को मामा की बेटी की सगाई में आया था। उसने रात करीब 11:30 बजे अपनी बाइक फॉर्म हाउस के बाहर खड़ी की थी। रात करीब 3:00 बजे लौटने पर उसे बाइक गायब मिली। आसपास तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। पीड़ित राहुल की शिकायत पर दौराला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज में तीन अज्ञात व्यक्ति बाइक चोरी करते नजर आए। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि चोरों की पहचान कराई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाद
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