Meerut News: प्रक्षेत्र प्रबंधक को फोन पर दी जान से मारने की धमकी, तहरीर दी

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हस्तिनापुर। राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र के प्रबंधक को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। प्रबंधक की पत्नी प्रमिला देवी ने थाने में एक दैनिक श्रमिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। उन्होंने पुलिस को धमकी से संबंधित ऑडियो क्लिप उपलब्ध कराने की बात भी कही है।प्रमिला देवी के पति अर्जुन राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र हस्तिनापुर में प्रक्षेत्र प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। आरोप है कि प्रक्षेत्र में कार्यरत दैनिक श्रमिक के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर उनके पति ने उसे कृषि अनुभाग से डेयरी अनुभाग में काम करने के निर्देश दिए थे। इस बात पर गाली-गलौज की गई। बुधवार को प्रक्षेत्र के ब्लॉक प्रभारी अमरदीप सिंह से फोन पर बातचीत के दौरान अन्य लोगों के साथ मिलकर प्रक्षेत्र प्रबंधक को मारने की धमकी दी गई। ब्लॉक प्रभारी ने संबंधित ऑडियो क्लिप पुलिस को उपलब्ध कराई है।तहरीर में आरोप है कि बातचीत में उक्त व्यक्ति ने कुछ लोगों का नाम लेकर भी धमकी दी। प्रमिला देवी ने आरोप लगाया कि इससे पहले प्रक्षेत्र के रात्रि चौकीदार लक्ष्मण के साथ मारपीट की घटना हो चुकी है। दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया गया था। प्रमिला देवी ने कहा कि कथित अभद्र व्यवहार और धमकियों के कारण प्रक्षेत्र के कर्मचारियों में भय का माहौल है। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।