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Meerut News: दस टन सरिया और कैंटर गाड़ी लूटने वाले तीन आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार

Wed, 21 Oct 2026 10:31 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 10:31 PM IST
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Three accused who looted ten tonnes of steel bars and a Canter truck arrested following an encounter
जानी पुलिस ने लूट का किया खुलासा
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संवाद न्यूज एजेंसी
जानी खुर्द । जानी थाना पुलिस ने कैंटर और उसमें लदे करीब 10 टन सरिये की लूट की घटना का 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। मुठभेड़ मेंअमनित उर्फ धर्म सिंह निवासी कुराली थाना जानी पैर में गोली लगने से घायल हो गया। रोहित निवासी टिमकिया और रमन निवासी ग्राम जई, भावनपुर, हाल निवासी अफजलपुर पावटी थाना जानी को गिरफ्तार किया। दो आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने लूटा गया सरिया, दो आयशर कैंटर और अवैध हथियार बरामद किए हैं।
सीओ सरधना आशुतोष कुमार के अनुसार, 19 अक्तूबर की देर रात जानी नहर पुल के पास बदमाशों ने बिहार के अरवल निवासी कैंटर चालक विकास कुमार के साथ मारपीट की थी। इसके बाद तमंचे के बल पर कैंटर और उसमें लदा करीब 10 टन सरिया लूटकर फरार हो गए थे। कैंटर स्वामी दक्षिण दिल्ली निवासी रंजीत कुमार की शिकायत पर 20 अक्तूबर को जानी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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मंगलवार को पुलिस को सूचना मिली कि वारदात में शामिल आरोपी सिवाल पुल से मोहिउद्दीनपुर जाने वाले रास्ते पर लूटे गए सरिये को दूसरे वाहन में लोड कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर दी। खुद को घिरता देख आरोपियों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अमनित उर्फ धर्म सिंह निवासी ग्राम कुराली, थाना जानी, पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। मौके से रमन और रोहित को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं, दो अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में दबिश दे रही है।
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