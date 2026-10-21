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Muzaffarnagar News: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन

Wed, 21 Oct 2026 11:25 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:25 PM IST
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March
मुजफ्फरनगर। दशहरा पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने रामपुरी की लक्ष्मण बस्ती में पथ संचलन निकाला। जिला सह शारीरिक शिक्षण प्रमुख आलोक ने स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने ने बताया कि संघ की स्थापना 1925 में दशहरा के दिन डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार ने की थी। उन्होंने श्रीराम के उदाहरण से समाज को संगठित करने और राष्ट्र हित में प्रेरित करने की बात कही। उन्होंने कार्यकर्ताओं को समाज में योगदान देने और समरसता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। संचलन लक्ष्मण शाखा संघ स्थान से शुरू होकर रामपुरी की विभिन्न गलियों से गुजरा। क्षेत्रवासियों ने पुष्प वर्षा कर संचलन का स्वागत किया। कार्यक्रम में नगर संघचालक श्रीपाल समेत अन्य स्वयंसेवक मौजूद रहे। संवाद
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