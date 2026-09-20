Meerut News: आयुष्मान आरोग्य मंदिर से पंखे और फ्रिज व अन्य सामान चोरी

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सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी रूबी पुंडीर के अनुसार, 17 सितंबर को उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र पर ड्यूटी की थी। ड्यूटी समाप्त होने के बाद उन्होंने केंद्र के कमरों में ताला लगाया और घर चली गईं। अगले दिन 18 सितंबर की सुबह वह केंद्र पर पहुंचीं तो सभी ताले टूटे हुए मिले। अंदर जाकर सामान की जांच करने पर चार पंखे, एक फ्रिज, इन्वर्टर, बैटरी और एक स्क्रीनिंग लाइट गायब मिली। उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। सीओ आशुतोष कुमार का कहना है कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए चोरों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

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सरधना। मढ़ियाई गांव स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में चोरों ने ताले तोड़कर हजारों रुपये का सामान चोरी कर लिया। घटना की जानकारी स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पहुंचने पर हुई। उन्होंने थाने में तहरीर देकर अज्ञात के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।