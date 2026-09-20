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Meerut News: रास्ते के विवाद में निर्माणाधीन दीवार और दरवाजा तोड़ने का आरोप

Sun, 20 Sep 2026 10:13 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 10:13 PM IST
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Allegation of demolishing an under-construction wall and gate amidst a dispute over a pathway.
संवाद न्यूज एजेंसी
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सरधना। पिठलोकर गांव में मकान के पास से निकलने वाले रास्ते को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। एक पक्ष ने पड़ोसियों पर निर्माणाधीन दीवार और दरवाजा तोड़ने, मजदूरों से मारपीट करने और परिवार के सदस्यों के साथ अभद्रता का आरोप लगाया है। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है।
गांव निवासी महबूब पुत्र इस्लाम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके मकान में निर्माण कार्य चल रहा है। मकान के बराबर से निकलने वाले रास्ते को लेकर पड़ोसी अनीस के परिवार से विवाद चल रहा है। 18 सितंबर को दोपहर करीब एक बजे वह किसी काम से बाहर गया था। इसी दौरान अनीस, फजिल, यासिर और नासिर उसके घर पहुंचे। आरोप है कि आरोपियों ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों और मिस्त्रियों के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की और उन्हें वहां से भगा दिया।
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इसके बाद निर्माणाधीन दीवार और दरवाजे को तोड़ दिया। महबूब ने विरोध किया तो उसके परिवार के सदस्यों के साथ भी मारपीट और गाली-गलौज करने का आरोप लगाया। पीड़ित का आरोप है कि शिकायत करने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी।
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सीओ आशुतोष कुमार का कहना है कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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