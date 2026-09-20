Meerut News: खाते से 4.38 लाख रुपये निकाले, ऑनलाइन ठगी का आरोप

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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। भलसोना गांव निवासी मनीष के बैंक खाते से 4.38 लाख रुपये निकाले जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने रकम की निकासी को ऑनलाइन धोखाधड़ी बताते हुए सरधना थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।भलसोना निवासी मनीष बर्मन के अनुसार, उनका भारतीय स्टेट बैंक में बचत खाता है। आरोप है कि एक से 13 सितंबर के बीच उनके खाते से अलग-अलग समय पर कई बार में कुल 4.38 लाख रुपये निकाले गए। मनीष का कहना है कि खाते से रकम निकलने के दौरान उन्हें किसी तरह का संदेश या मेसेज प्राप्त नहीं हुआ। बाद में खाते की जानकारी देखने पर की गई निकासी का पता चला। उन्होंने बैंक से जानकारी लेने के साथ पुलिस को घटना की जानकारी दी।पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर में खाते से निकाली गई रकम वापस दिलाने और ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस लेनदेन से संबंधित विवरण और बैंक रिकॉर्ड के आधार पर मामले की जांच कर रही है। सीओ आशुतोष कुमार का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज की है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।