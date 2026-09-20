Meerut News: छात्रा की बरामदगी न होने पर एसएसपी से गुहार

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गांव दांदूपुर निवासी विकास कुमार उपाध्याय ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनकी 15 वर्षीय बेटी पायल आदर्श कन्या इंटर कॉलेज गांव नैडू में कक्षा 10वीं छात्रा है। 17 सितंबर की रात गांव से प्रिंस ने उसका अपहरण कर लिया। इस संबंध में प्रिंस पोसवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पीड़ित पिता का आरोप है कि पुलिस ने न तो आरोपी प्रिंस को गिरफ्तार किया और न ही बेटी को तलाश किया। परिजनों ने आशंका जताई कि आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर पुत्री की हत्या कर सकता है। सीओ मवाना पंकज लवानिया का कहना है कि लड़की की तलाश की जा रही है। जल्दी तलाश लिया जाएगा।

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फलावदा। थाना क्षेत्र के गांव दांदूपुर निवासी व्यक्ति ने एसएसपी को शिकायत पत्र देकर 17 सितंबर की रात अगवा की गई 15 वर्षीय नाबालिग स्कूली छात्रा पायल की बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। छात्रा के पिता ने पुलिस पर जांच में शिथिलता बरतने का आरोप लगाते हुए अनहोनी की आशंका जताई है।