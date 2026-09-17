जज रवि कुमार दिवाकर ने फैसले में लिखा-न्यायाधीश के साथ अन्याय हो तो वह कहां जाए, 97 पत्रावलियों पर उठाए सवाल

रिटायरमेंट से 13 दिन पहले रिकॉल पर सवाल

न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने अपने फैसले में उल्लेख किया कि इन 97 पत्रावलियों को तत्कालीन जनपद न्यायाधीश ने अपने न्यायालय में अपने रिटायरमेंट से मात्र 13 दिन पहले रिकॉल किया था। फैसले में यह भी कहा गया कि पत्रावलियों को रिकॉल करने का कोई कारण नहीं बताया गया।



न्यायाधीश ने इसी कार्रवाई के संदर्भ में जिला जज के प्रशासनिक नियंत्रण और ऐसे आदेशों को लेकर सवाल उठाए हैं, जिन्हें वह विधि के विपरीत मानते हैं।