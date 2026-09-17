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जज रवि कुमार दिवाकर ने फैसले में लिखा-न्यायाधीश के साथ अन्याय हो तो वह कहां जाए, 97 पत्रावलियों पर उठाए सवाल

Thu, 17 Sep 2026 01:29 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 17 Sep 2026 01:29 PM IST
सार

मुजफ्फरनगर में जज रवि कुमार दिवाकर ने एनडीपीएस के 10 साल पुराने मामले के फैसले में न्यायाधीश के साथ अन्याय को लेकर सवाल उठाए। 97 पत्रावलियों के रिकॉल का भी उल्लेख किया।

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Judge Ravi Kumar Diwakar Raises Questions Over Recall of 97 Case Files Before Retirement
रवि कुमार दिवाकर न्यायधीश - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मुजफ्फरनगर की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-3/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-3 के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने बृहस्पतिवार को एनडीपीएस एक्ट के 10 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए न्याय व्यवस्था से जुड़े कई सवाल उठाए। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी अशोक भारत को दोषमुक्त करार दिया।

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फैसले में न्यायाधीश ने लिखा कि न्यायाधीश का काम न्याय करना होता है। यदि उसी के साथ अन्याय हो तो वह कहां जाए। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि जिला जज के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाला न्यायाधीश क्या जिला जज के ऐसे आदेशों को मानने के लिए बाध्य है, जो विधि के विपरीत हों।

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10 साल पुराने मामले में आरोपी दोषमुक्त
बृहस्पतिवार को अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के 10 साल पुराने मामले में अशोक भारत को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। फैसले में अदालत ने फिल्म 'दामिनी' के 'तारीख पर तारीख' वाले संवाद का भी उदाहरण दिया।

न्यायाधीश ने कहा कि एक बेकसूर व्यक्ति को न्याय हासिल करने में लंबा समय लगा। इसी फैसले में उन्होंने अपनी अदालत से 18 अगस्त को ट्रांसफर की गई हत्या के मामलों की 97 पत्रावलियों को लेकर भी सवाल उठाए।

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97 पत्रावलियों के रिकॉल का उल्लेख
फैसले में कहा गया कि तत्कालीन जनपद न्यायाधीश ने 18 अगस्त को एक ही तरह के कुल नौ आदेश पारित किए थे। इन आदेशों के माध्यम से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी कोर्ट संख्या-3, मुजफ्फरनगर में विचाराधीन पत्रावलियों को विधि के अनुसार निस्तारण के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर की अदालत में रिकॉल किया गया।

 

रिटायरमेंट से 13 दिन पहले रिकॉल पर सवाल
न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने अपने फैसले में उल्लेख किया कि इन 97 पत्रावलियों को तत्कालीन जनपद न्यायाधीश ने अपने न्यायालय में अपने रिटायरमेंट से मात्र 13 दिन पहले रिकॉल किया था। फैसले में यह भी कहा गया कि पत्रावलियों को रिकॉल करने का कोई कारण नहीं बताया गया। 

न्यायाधीश ने इसी कार्रवाई के संदर्भ में जिला जज के प्रशासनिक नियंत्रण और ऐसे आदेशों को लेकर सवाल उठाए हैं, जिन्हें वह विधि के विपरीत मानते हैं।

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