Baghpat News: लेनदेन के विवाद में युवक को पीटा
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:00 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:00 AM IST
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बड़ौत। नगर के बड़ा जैन मंदिर के पास बुधवार रात को बाइक सवार कई युवकों ने मिलकर एक युवक की पिटाई कर दी। मामला लेनदेन का बताया जा रहा है। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है।
तीन बाइकों पर सवार होकर आए कई युवकों ने गली से गुजर रहे एक युवक को रोक लिया और उसकी लात-घूंसों से पिटाई की। इसका कारण रुपयाें का लेनदेन बताया गया है। वहां खड़े किसी व्यक्ति ने मारपीट का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वहीं सीओ अंशु जैन का कहना है कि वीडियो की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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तीन बाइकों पर सवार होकर आए कई युवकों ने गली से गुजर रहे एक युवक को रोक लिया और उसकी लात-घूंसों से पिटाई की। इसका कारण रुपयाें का लेनदेन बताया गया है। वहां खड़े किसी व्यक्ति ने मारपीट का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वहीं सीओ अंशु जैन का कहना है कि वीडियो की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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