Meerut News: बिल्ली के बच्चे को लेकर चाकूबाजी और फायरिंग, चार घायल

संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के शौकीन गार्डन में बिल्ली के बच्चे को लेकर विवाद हो गया। यह विवाद मारपीट, चाकूबाजी और फायरिंग में बदल गया, जिसमें चार लोग घायल हुए।शौकीन गार्डन निवासी मिरीजा बृहस्पतिवार रात पड़ोसी के घर के पास अपना बिल्ली का बच्चा लेने गई थीं। इसी बात पर दूसरे पक्ष से उनका झगड़ा हो गया। आरोप है कि वसीम, नाजिम, नईमुद्दीन और अयान ने मिरीजा व उनके परिवार से मारपीट की। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने चाकू से हमला किया, पथराव किया और फायरिंग का भी आरोप है। इस घटना में हसीन, रिहान, इमरान उर्फ हैप्पी और जहीम घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी।