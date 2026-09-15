Muzaffarnagar News: रालोद ने घोषित की जिला कार्यकारिणी, जातीय समीकरण साधे
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:36 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:36 AM IST
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- सर्वसमाज को अलग-अलग पद देकर समन्वय बनाने की कोशिश
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे रालोद ने जिला कार्यकारिणी की घोषणा की है। सर्वसमाज को साधने के लिए पदों का बंटवारा किया गया। जिलाध्यक्ष संजय राठी ने समन्वय बनाने का प्रयास किया है। युवाओं के साथ ही पुराने कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है।
जिला उपाध्यक्ष सरदार मेजर सिंह, ताहिर मिर्जा, मनोज शर्मा, जगपाल गुर्जर, राजकुमार वाल्मीकि, जितेंद्र बालियान, मनोज राठी, सचिन आर्य राजपूत, राजकुमार तेवतिया, सुक्रमपाल लाटियान बनाए गए हैं।
जिला महासचिव राकेश बालियान, रवि चौधरी, नौशाद मोनी, संजीव लांबा, सचिन प्रजापति, सचिन प्रधान, सरदार मनजिंदर सिंह, मोनू पाल, ऋषि पाल, विरोत्तक त्यागी, संजीव प्रधान, ठाकुर मूल चंद, जुनैद प्रधान व अशोक प्रधान बनाए गए हैं।
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जिला सचिव का दायित्व जुनैद चौधरी, जाॅनी आर्य, मिंटू त्यागी, कुलदीप मुखिया, बिजेंद्र प्रजापति, प्रदीप चौहान, जसवीर गुर्जर, रोहित चौधरी, प्रताप मलिक, मोहित गुर्जर, प्रधान पप्पन उपाध्याय, देवेंद्र तोमर, मोहम्मद वासिफ, मास्टर कृष्णपाल आर्य, दिनेश, सुखपाल कश्यप, मास्टर सतवीर, डॉ. रामफल पाल, नीशू चौधरी आदि को सौंपा गया है।
इन्हें बनाया गया विधानसभा अध्यक्ष
सदर विधानसभा के लिए काजी नदीम उर्फ बबलू, खतौली जगदीश आर्य, चरथावल ऋतिक राणा, बुढ़ाना अभिषेक बालियान, पुरकाजी अनिल गौतम, मीरापुर अमित ठाकरान को दायित्व सौंपा गया।
-नगर अध्यक्ष पद की इन्हें जिम्मेदारी
मुजफ्फरनगर नगर अध्यक्ष राहुल शर्मा, खतौली विनीत गुप्ता, जानसठ नुसरत, मीरापुर चांद मोहम्मद, पुरकाजी सईद, शाहपुर मनोज सैन, बुढ़ाना अरबाज कुरैशी, चरथावल अभिषेक बंसल, सिसौली सभासद उपेंद्र बालियान, भोकरहेड़ी में ललित सहरावत को दायित्व दिया गया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे रालोद ने जिला कार्यकारिणी की घोषणा की है। सर्वसमाज को साधने के लिए पदों का बंटवारा किया गया। जिलाध्यक्ष संजय राठी ने समन्वय बनाने का प्रयास किया है। युवाओं के साथ ही पुराने कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है।
जिला उपाध्यक्ष सरदार मेजर सिंह, ताहिर मिर्जा, मनोज शर्मा, जगपाल गुर्जर, राजकुमार वाल्मीकि, जितेंद्र बालियान, मनोज राठी, सचिन आर्य राजपूत, राजकुमार तेवतिया, सुक्रमपाल लाटियान बनाए गए हैं।
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जिला महासचिव राकेश बालियान, रवि चौधरी, नौशाद मोनी, संजीव लांबा, सचिन प्रजापति, सचिन प्रधान, सरदार मनजिंदर सिंह, मोनू पाल, ऋषि पाल, विरोत्तक त्यागी, संजीव प्रधान, ठाकुर मूल चंद, जुनैद प्रधान व अशोक प्रधान बनाए गए हैं।
विज्ञापन
जिला सचिव का दायित्व जुनैद चौधरी, जाॅनी आर्य, मिंटू त्यागी, कुलदीप मुखिया, बिजेंद्र प्रजापति, प्रदीप चौहान, जसवीर गुर्जर, रोहित चौधरी, प्रताप मलिक, मोहित गुर्जर, प्रधान पप्पन उपाध्याय, देवेंद्र तोमर, मोहम्मद वासिफ, मास्टर कृष्णपाल आर्य, दिनेश, सुखपाल कश्यप, मास्टर सतवीर, डॉ. रामफल पाल, नीशू चौधरी आदि को सौंपा गया है।
इन्हें बनाया गया विधानसभा अध्यक्ष
सदर विधानसभा के लिए काजी नदीम उर्फ बबलू, खतौली जगदीश आर्य, चरथावल ऋतिक राणा, बुढ़ाना अभिषेक बालियान, पुरकाजी अनिल गौतम, मीरापुर अमित ठाकरान को दायित्व सौंपा गया।
-नगर अध्यक्ष पद की इन्हें जिम्मेदारी
मुजफ्फरनगर नगर अध्यक्ष राहुल शर्मा, खतौली विनीत गुप्ता, जानसठ नुसरत, मीरापुर चांद मोहम्मद, पुरकाजी सईद, शाहपुर मनोज सैन, बुढ़ाना अरबाज कुरैशी, चरथावल अभिषेक बंसल, सिसौली सभासद उपेंद्र बालियान, भोकरहेड़ी में ललित सहरावत को दायित्व दिया गया है।