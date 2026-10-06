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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 6 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 06 Oct 2026 08:30 AM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 08:30 AM IST
खास बातें
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
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लाइव अपडेट
08:22 AM, 06-Oct-2026
बिहार: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज रोहतास दौरे पर, बाईपास का करेंगे लोकार्पण; युवा संवाद में होंगे शामिलमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पहली बार रोहतास के दौरे पर पहुंचेंगे। वह जमुहार में युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और सासाराम में बेदा बस स्टैंड से मोकर तक 9.2 किलोमीटर लंबे बाईपास का लोकार्पण करेंगे। और पढ़ें
07:37 AM, 06-Oct-2026
बिहार: साइकिल के पैडल से गूंज रहा प्रकृति बचाने का संदेश, अनिल जोशी बोले- प्रकृति को चुनावी मुद्दा क्यों नहीं?पद्मभूषण पर्यावरणविद् डॉ. अनिल प्रकाश जोशी की ‘प्रकृति पथ’ साइकिल यात्रा नेपाल के जनकपुरधाम से शुरू होकर बिहार पहुंची है। करीब तीन हजार किलोमीटर और 52 दिनों के इस अभियान में जल, जंगल, जमीन, नदी, मिट्टी और जैव विविधता के संरक्षण को लेकर लोगों से सीधा संवाद किया जा रहा है। और पढ़ें
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07:32 AM, 06-Oct-2026