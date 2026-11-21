बिहार के दानापुर में शुक्रवार को 20वीं बिहार बटालियन का 15वां स्थापना दिवस मनाया गया। बिहार रेजिमेंट केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में सैन्य अधिकारियों, जेसीओ और जवानों ने बटालियन के शहीद सैनिकों को नमन किया। वीर स्मृति स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया गया। इस दौरान बटालियन के गौरवशाली इतिहास, सैन्य उपलब्धियों और देशसेवा के प्रति समर्पण को भी याद किया गया।

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20वीं बिहार बटालियन की स्थापना 21 नवंबर 2011 को झारखंड की राजधानी रांची स्थित नामकुम छावनी में हुई थी। कर्नल राकेश कुमार बोरा, जो वर्तमान में ब्रिगेडियर हैं, और सूबेदार मेजर राजेश कुमार के नेतृत्व में बटालियन का गठन किया गया था। इसी के साथ बटालियन ने अपने सैन्य सफर की शुरुआत की।बटालियन की उपलब्धियों में वर्ष 2016 का सम्मान खास महत्व रखता है। उस समय तत्कालीन थल सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने बटालियन को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया था। यह सम्मान बटालियन की सैन्य सेवाओं और उत्कृष्ट प्रदर्शन की पहचान बना।अपने कार्यकाल के दौरान 20वीं बिहार बटालियन ने रांची, बिनागुड़ी और मणिपुर में तैनाती के दौरान अलग-अलग सैन्य दायित्व निभाए। बटालियन के जवानों ने हर जिम्मेदारी को निष्ठा और समर्पण के साथ पूरा किया। कोविड-19 महामारी के दौरान मणिपुर में स्थानीय नागरिकों की सहायता कर सैनिकों ने मानवीय सेवा का उदाहरण भी पेश किया। बटालियन के सैनिकों ने अपने साहस और वीरता से कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उनके योगदान के लिए उन्हें विभिन्न वीरता पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है।स्थापना दिवस समारोह में बिहार रेजिमेंट केंद्र के समादेष्टा ब्रिगेडियर राकेश कुमार बोरा, उपसमादेष्टा कर्नल विजय कुमार, लेफ्टिनेंट कर्नल अमित गुंजन और मेजर नवदीप सिंह सहित कई जूनियर कमीशंड अधिकारी (जेसीओ) और जवान मौजूद रहे। सभी ने वीर स्मृति स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी।कार्यक्रम में बटालियन के गौरवशाली इतिहास और सैनिकों के अदम्य साहस को याद किया गया। साथ ही रेजिमेंटल गौरव, आपसी एकता और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। समारोह ने जवानों को बटालियन की परंपराओं और देशसेवा के मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर दिया।