फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Bihar ›   Uproar over metro line beneath graveyard: MLA halts work when team arrives at night

कब्रिस्तान के नीचे मेट्रो पर बवाल: रात में पहुंची टीम तो विधायक ने रुकवाया काम

Tue, 06 Oct 2026 09:28 PM IST
Ashish Mishra Amar Ujala
Amar Ujala Published by: Ashish Mishra Updated Tue, 06 Oct 2026 09:28 PM IST
Uproar over metro line beneath graveyard: MLA halts work when team arrives at night
कब्रिस्तान के नीचे मेट्रो पर बवाल: रात में पहुंची टीम तो विधायक ने रुकवाया काम 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

त्रिउंड में उमड़ी सैलानियों की भीड़! धर्मशाला की सड़कों पर बढ़ा ट्रैफिक

Crowd of tourists surges in Triund! Traffic increases on the roads of Dharamshala.
Short Videos
05 Oct 2026

'हारने को उतारेगी तीसरा प्रत्याशी..' सपा को लेकर मायावती का बड़ा बयान!

'हारने को उतारेगी तीसरा प्रत्याशी..' सपा को लेकर मायावती का बड़ा बयान!
Short Videos
03 Oct 2026

कंटेनर और डंपर की जोरदार टक्कर, हादसे के बाद दोनों वाहनों में लगी आग

Violent collision between a container truck and a dumper; both vehicles caught fire after the accident.
Short Videos
03 Oct 2026

मानसून की विदाई का काउंटडाउन शुरू

मानसून की विदाई का काउंटडाउन शुरू
Short Videos
02 Oct 2026

युवक की मौत पर फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में बवाल

Uproar at Firozabad Medical College over youth's death
Short Videos
01 Oct 2026
विज्ञापन

MP में मानसून की विदाई

MP में मानसून की विदाई
Short Videos
01 Oct 2026

उज्जैन में उपद्रव पर बड़ा एक्शन! 30 पर FIR, 20 आरोपी गिरफ्तार

Major action over the disturbance in Ujjain! FIR against 30; 20 accused arrested.
Short Videos
30 Sep 2026
विज्ञापन

एसआरएन में रेडियोलॉजिस्ट ने फिर बंद की एमआरआई जांच

Radiologists at SRN have once again stopped MRI scans.
Short Videos
30 Sep 2026

मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई,तेज धूप के आसार

मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई, तेज धूप के आसार
Short Videos
29 Sep 2026

MP में मानसून की विदाई शुरू

MP में मानसून की विदाई शुरू
Short Videos
28 Sep 2026

शाही मस्जिद हटाने का विरोध, मुस्लिम समाज सड़कों पर

शाही मस्जिद हटाने का विरोध, मुस्लिम समाज सड़कों पर
Short Videos
28 Sep 2026

उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण शुरू, CM ने खुद हटाया घर का हिस्सा!

उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण शुरू, CM ने खुद हटाया घर का हिस्सा!
Short Videos
27 Sep 2026

डिंडोरी-उमरिया में आफत पुल डूबे, बांधों के गेट खुले!

डिंडोरी-उमरिया में आफत पुल डूबे, बांधों के गेट खुले!
Short Videos
27 Sep 2026

गणेश विसर्जन में बड़ा हादसा,दो सगे भाइयों की मौत

गणेश विसर्जन में बड़ा हादसा! 40 फीट गहरे गड्ढे में डूबे, 5 युवक
Short Videos
26 Sep 2026

बाड़ेबंदी में BJP-कांग्रेस आमने-सामने! पार्षदों को रिजॉर्ट में रखा, बढ़ी सियासी हलचल

BJP and Congress face off over 'camp politics'! Councilors lodged in resorts; political activity intensifies.
Short Videos
12 Sep 2026

राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात, यूपी में इस दिन से मूसलाधार बारिश, 22 जिलों में IMD का अलर्ट

राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात, यूपी में इस दिन से मूसलाधार बारिश, 22 जिलों में IMD का अलर्ट
Short Videos
05 Sep 2026

रक्षाबंधन 2026: खान सर को हजारों छात्रों ने बांधी राखी, वीडियो वायरल

Raksha Bandhan 2026: students tie Rakhi to Khan Sir
Short Videos
28 Aug 2026

Rajasthan: विधायक अमीन कागजी का सरकार पर हमला

Rajasthan: MLA Amin Kagzi attacks the government.
Short Videos
20 Aug 2026

Madhya Pradesh Khandwa Viral Dog: नसबंदी के बाद भी बाप बन गया कुत्ता

Madhya Pradesh Khandwa Viral Dog Video
Short Videos
19 Aug 2026

'जब मैं पहली बार MLA बना था, तब अमित शाह बच्चे थे'

'जब मैं पहली बार MLA बना था, तब अमित शाह बच्चे थे'
Short Videos
18 Aug 2026

लाल किले पर जाने से पहले पीएम मोदी का वीडियो

लाल किले पर जाने से पहले पीएम मोदी का वीडियो
Short Videos
16 Aug 2026

JP Nadda Health Update : जेपी नड्डा की बिगड़ी तबीयत, AIIMS में भर्ती

JP Nadda Health Update: JP Nadda's health deteriorates; admitted to AIIMS.
Short Videos
14 Aug 2026

Indore News: बेंगलुरु की पहाड़ी में लापता इंदौर के इंजीनियर का अब तक कोई सुराग नहीं

Indore News: No clue yet regarding the Indore engineer missing in the hills of Bengaluru.
Short Videos
11 Aug 2026

Bihar News: सवारी ने हाथ देकर रेलवे फाटक पर रोकी ट्रेन! वीडियो वायरल

Bihar News: Passenger flags down train at railway crossing! Video goes viral.
Short Videos
10 Aug 2026

Weather Update : असम में टूटा मौतों का कहर, चारों तरफ मचा हाहाकार | Assam Flood | Himachal Weather

Weather Update : असम में टूटा मौ*तों का कहर, चारों तरफ मचा हाहाकार | Assam Flood | Himachal Weather
Short Videos
09 Aug 2026

Dholpur: राम मंदिर चंदा विवाद! थाने पहुंचे हनुमानजी

Dholpur: Ram Mandir donation dispute! Lord Hanuman reaches the police station.
Short Videos
03 Aug 2026

Rajasthan: जयपुर में करणी सेना का मार्च! UGC के विरोध में हुंकार

Rajasthan: Karni Sena's march in Jaipur! A rallying cry against the UGC.
Short Videos
03 Aug 2026

Chamoli: कुनारबैंड-घेस-बलाण सड़क पांच दिन से बंद, साढ़े तीन हजार की आबादी प्रभावित

Chamoli: Kunarband-Ghes-Balan road closed for five days; population of 3,500 affected.
Short Videos
28 Jul 2026

Dehradun: उफनती नदी के बीच टापू पर फंसे सात लोगों को एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू

Dehradun: SDRF rescues seven people stranded on an island in the middle of the swollen river.
Short Videos
19 Jul 2026

Bhopal News: सरकारी मकानों पर अवैध कब्जा, कई में व्यवसायिक गतिविधियां संचालित

Bhopal News: सरकारी मकानों पर अवैध कब्जा, कई में व्यवसायिक गतिविधियां संचालित
Short Videos
18 Jul 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed