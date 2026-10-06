बिहार: मुजफ्फरपुर में शंभु सहनी हत्याकांड का मुख्य शूटर गिरफ्तार, देशी पिस्टल बरामद; पुलिस ने ऐसे पकड़ा

कांटी थाना क्षेत्र में करीब डेढ़ महीने पहले हुए शंभु सहनी हत्याकांड में पुलिस ने तीसरे नामजद आरोपी और मुख्य शूटर प्रकाश चौरसिया उर्फ प्रकाश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से वारदात में इस्तेमाल की गई एक देशी पिस्टल भी बरामद की है। इस मामले में नामजद दो अन्य आरोपी राजा कुमार और पप्पू चौरसिया को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है।

बताया गया कि 26 अगस्त को कांटी थाना क्षेत्र के कोठिया गांव निवासी शंभु सहनी का शव एनटीपीसी थर्मल लैगून के पास झाड़ी में मिला था। मामले में मृतक की पत्नी सुनीता देवी के फर्द बयान के आधार पर कांटी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें तीन लोगों को नामजद किया गया था।

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फर्द बयान में कुछ दिन पहले शंभु सहनी और नामजद आरोपियों के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद होने की बात सामने आई थी। पुलिस जांच के दौरान कांटी थाना क्षेत्र निवासी राजा कुमार और पप्पू चौरसिया को पहले गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद पुलिस तीसरे आरोपी प्रकाश चौरसिया की तलाश में जुटी थी।

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पुलिस के अनुसार, प्रकाश चौरसिया वारदात में मुख्य शूटर की भूमिका में था। वह अपने एक साथी के साथ हथियार लेकर मौके पर पहुंचा था। हत्या के बाद से वह फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से घटना में इस्तेमाल देशी पिस्टल बरामद की गई है।

ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कांटी थाना क्षेत्र के एनटीपीसी थर्मल लैगून में हुए शंभु सहनी हत्याकांड में फरार मुख्य शूटर को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में दो आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। पुलिस के अनुसार, हत्या का कारण पैसों का आपसी लेनदेन था। मामले में एक अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस कार्रवाई कर रही है।