विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जोधपुर पुलिस की तकनीकी टीम ने अपहृत किशोरी की लोकेशन भागलपुर जिले के बाथ थाना क्षेत्र में ट्रेस की थी। इसके बाद जोधपुर पुलिस ने भागलपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव से संपर्क कर मदद मांगी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नगर पुलिस अधीक्षक अतुलेश झा की देखरेख में विशेष टीम का गठन किया। टीम में महिला थाना अध्यक्ष लूसी कुमारी के साथ बाथ और शाहकुंड के थाना अध्यक्षों को शामिल किया गया।पुलिस टीम ने बाथ थाना क्षेत्र में छापेमारी कर किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया। भागलपुर पुलिस ने इसकी जानकारी जोधपुर के बोरानाडा थाना पुलिस को दे दी है। जोधपुर से पुलिस टीम भागलपुर के लिए रवाना हो चुकी है, जो जल्द ही पहुंचकर किशोरी को अपने साथ ले जाएगी।किशोरी के पिता ने जोधपुर के बोरानाडा थाने में अपनी बेटी के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। किशोरी को अगवा करने वाला आरोपी योगेश कुमार भागलपुर जिले के शाहकुंड थाना क्षेत्र स्थित दीनदयालपुर गांव निवासी मंटू मंडल का बेटा है। वह जोधपुर की एक फैक्टरी में काम करता है। आरोपी युवक किशोरी को अपने घर ले जाने के बजाय बाथ थाना क्षेत्र में छिपाकर रखे हुए था। पुलिस की छापेमारी के पूर्व ही आरोपी वहां से भाग निकला। पुलिस अब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।