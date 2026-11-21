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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 21 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 21 Nov 2026 08:00 AM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 08:00 AM IST
खास बातें
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
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लाइव अपडेट
07:56 AM, 21-Nov-2026
बिहार: महिला सीओ और उनके पति पर रिश्वत लेकर जमीन की डिमांड खोलने का आरोप, 1.24 लाख रुपये ट्रांसफर होने का दावाबिहार के जहानाबाद में रतनी अंचल की सीओ नुजहत और उनके पति रैसुल इस्लाम के खिलाफ रिश्वत लेकर गैरमजरूआ जमीन की डिमांड खोलने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता ने 1.24 लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर होने और चिकित्सा अवकाश के दौरान डोंगल से जमीन की डिमांड कायम करने का आरोप लगाया है। और पढ़ें
06:40 AM, 21-Nov-2026
काम की खबर: बिहार के 39 कन्या आवासीय स्कूलों में दाखिला शुरू, 1604 सीटों पर 29 नवंबर तक करें आवेदन
बिहार के 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालयों में सत्र 2027-28 के लिए कक्षा छह से नौ तक 1604 सीटों पर दाखिला शुरू हो गया है। छात्राएं 29 नवंबर तक निशुल्क ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। चयन प्रवेश परीक्षा से होगा।
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06:36 AM, 21-Nov-2026
सोनी अब अगस्त्या: जेंडर ट्रांजिशन से असहजता पर हासिल की जीत, एम्स में हुई सफल सर्जरीबिहार के मीरगंज थाना क्षेत्र के मटिहानी नैन गांव के 20 वर्षीय अगस्त्या ने जेंडर ट्रांजिशन की चिकित्सीय और कानूनी प्रक्रिया पूरी कर अपनी पहचान के अनुरूप नया जीवन शुरू किया है। बचपन से ही खुद को लड़के के रूप में महसूस करने वाले अगस्त्या की दिल्ली एम्स में टॉप सर्जरी और हिस्टेरेक्टॉमी हुई। उन्होंने समाज से ट्रांसजेंडर लोगों को सम्मान और संवेदनशीलता के साथ स्वीकार करने की अपील की है। और पढ़ें
06:31 AM, 21-Nov-2026
बिहार: बीपीएससी की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 17 जनवरी को प्रस्तावित, नया संशोधित कैलेंडर जारीबिहार लोक सेवा आयोग ने 72वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। परीक्षा अगले साल 17 जनवरी को आयोजित होगी। इसके जरिए 1,189 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आयोग ने संशोधित परीक्षा कैलेंडर में कुल 37 परीक्षाओं का संभावित कार्यक्रम जारी किया है। और पढ़ें
06:30 AM, 21-Nov-2026