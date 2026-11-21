06:40 AM, 21-Nov-2026

काम की खबर: बिहार के 39 कन्या आवासीय स्कूलों में दाखिला शुरू, 1604 सीटों पर 29 नवंबर तक करें आवेदन

बिहार के 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालयों में सत्र 2027-28 के लिए कक्षा छह से नौ तक 1604 सीटों पर दाखिला शुरू हो गया है। छात्राएं 29 नवंबर तक निशुल्क ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। चयन प्रवेश परीक्षा से होगा।