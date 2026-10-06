बिहार: मुजफ्फरपुर में दिनदहाड़े बैंक कर्मी से 1.30 लाख की लूट, बाइक और टैब भी ले गए बदमाश

मुजफ्फरपुर कांटी थाना क्षेत्र में मंगलवार को दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर एक निजी बैंक कर्मी से 1.30 लाख रुपये और बाइक लूट ली। घटना कांटी नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या-24 में कांटी थर्मल पावर प्लांट से प्रखंड चौक जाने वाले मार्ग पर रातल मैदान के समीप हुई।

पीड़ित बैंक कर्मी अमित कुमार के अनुसार, दो से तीन अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर उन्हें रोका और उनके पास मौजूद 1.30 लाख रुपये नकद, बाइक, टैब समेत अन्य सामान लूट लिया। वारदात के बाद बदमाश एनएच की ओर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना पर कांटी पुलिस और एसडीपीओ पश्चिमी सुचित्रा कुमारी मौके पर पहुंचीं और मामले की जांच शुरू की।

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पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कांटी थाना पुलिस ने क्षेत्र में कई जगह सघन चेकिंग अभियान भी चलाया। एसडीपीओ पश्चिमी सुचित्रा कुमारी ने कहा कि घटना में शामिल अपराधियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस को मामले में जल्द सफलता मिलने की उम्मीद है।