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Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Case registered against maternal uncle (by relation) for allegedly raping a minor.

Sonipat News: रिश्ते के मामा पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, केस दर्ज

Fri, 04 Sep 2026 02:17 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:17 AM IST
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Case registered against maternal uncle (by relation) for allegedly raping a minor.
खरखौदा। नाबालिग से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी पीड़िता के रिश्ते का मामा है। रोहतक में जीरो एफआइआर दर्ज होने के बाद इसे सोनीपत जिले के थाने में भेजा गया।
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पीड़िता ने शिकायत में बताया कि वह बचपन से अपनी नानी के साथ गांव में रहती थी। आरोप है कि जब पीड़िता छठी कक्षा में थी, तब आरोपित ने नानी के घर में उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद सोनीपत और रोहतक में भी उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। जान से मारने की धमकी के डर से उसने लंबे समय तक किसी को जानकारी नहीं दी। वर्ष 2019 में भी नानी के घर जाने पर आरोपित ने दुष्कर्म किया।
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पीड़िता ने वर्ष 2023 में शादी होने के बाद अपने पति को पूरी घटना बताई। महिला थाना रोहतक में 1 सितंबर को शिकायत मिली। प्रथम दृष्टया दुष्कर्म, धमकी और पाक्सो एक्ट की धाराओं में जीरो एफआइआर दर्ज की गई। घटनास्थल सोनीपत जिले का होने के कारण इसे खरखौदा थाने भेजा गया।
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