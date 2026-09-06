Sonipat News: तार चोरी की घटनाओं को लेकर किसान-पुलिस की बैठक

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किसान नेता वीरेंद्र पहल ने बताया कि दो दिन पहले उन्होंने तार चोरी करने वाले एक संदिग्ध को पकड़कर क्राइम यूनिट गन्नौर के हवाले किया था। उनका आरोप है कि अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे किसानों में रोष है। किसानों ने कहा कि लगातार तार चोरी होने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। खेतों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित होती है।बैठक में किसानों ने थाना प्रभारी बीर सिंह से घटनाओं को गंभीरता से लेने और आरोपियों का पता लगाकर गिरफ्तार करने की मांग की। थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया कि शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले किसानों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर समस्या से अवगत कराया था।